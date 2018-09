MŚ siatkówka. Polska - Argentyna. Zagraniczne media: Polska popełniła harakiri

- Kolejny tie-break był niesamowitym epilogiem dnia w grupie H - pisze Volleyball.it (wcze¶niej Serbia pokonała Francję 3:2). - Niepokonana do tej pory Polska poniosła pierwsz±, bolesn± porażk±. I to przeciwko Argentynie, która odpadła, ale nie przestała walczyć.

M¦ siatkówka. Polska - Francja. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV, stream online

- To zwycięstwo dało co najmniej 24 godziny nadziei Francji. Musi wygrać z Polsk± i Argentyn± (najlepiej za trzy punkty) i kibicować Serbii z Polsk±. Wtedy istnieje szansa, że zdoła awansować z drugiego miejsca.

- W pi±tym secie działo się po trochu wszystkiego. Challenge przy stanie 9:10 trwał około pięciu minut. Sędzia zdecydował się na kontrowersyjne rozwi±zanie, przez co Argentyńczycy byli w¶ciekli. Po bloku Kochanowskiego na 14:11 wydawało się, że wszystko jest jasne. Argentyńczycy wygrali jednak pięć kolejnych piłek, odnosz±c pyrrusowe zwycięstwo - napisali Włosi.

M¦ siatkówka 2018. Co musi zrobić Polska, by awansować? [WARIANTY]

W euforii s± argentyńskie media. - Giganci! - napisało "El Comercio". - Argentyna pokonała mistrza ¶wiata po spektakularnym meczu i przerwała jego serię dwunastu meczów bez porażki. To zwycięstwo przejdzie do historii.

M¦ siatkówka 2018. Wojciech Drzyzga: Przepis jest tak głupi, że to się w pale nie mie¶ci

- Argentyna wymierzyła cios i pokonała mistrza ¶wiata - pisze Clarin. - W kilka sekund to wideo obiegło cały ¶wiat. Dżentelmen Julio Velasco pokazywał jednoznaczne znaki - pisz± Argentyńczycy o "ge¶cie Kozakiewicza", jaki pokazał trener Argentyny po ostatniej piłce. - Zrobił to raz, drugi, po raz tysięczny. Stracił nerwy, bo miał ku temu powód. Sędziowie skandalicznie prowadzili mecz, zabrali co najmniej trzy punkty Argentynie.

- Argentyna stoi za jedn± z największych sensacji M¦ 2018! Pokonała niezatrzyman± polsk± maszynę. Przegrała pierwszego seta, ale była absolutnie wspaniała i pokonała tego rywala po raz trzeci w historii mistrzostw ¶wiata - napisała oficjalna strona turnieju.

Jeżeli podobał Ci się artykuł, to wypróbuj nasz nowy sportowy newsletter. Kliknij, się zapisać >>>