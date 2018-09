Trener Argentyny krytykuje Vitala Heynena

marekqat91 11 minut temu 0

Polacy zasłużyli na przegran±, ale trzymam akurat stronę naszego trenera. Pięknie obnażył kretynski przepis i to, że został wprowadzony w trakcie turnieju. Nawet sędzia główny w pewnym momencie miał minę jakby już chciał i¶ć do hotelu. Może da idiotom z fivb i organizatorom do my¶lenia. Zrobili cyrk z siatkówki i maj± za swoje. Fakt szkoda, że się to trochę odbiło na Argentyńczykach ale na szczę¶cie nie wpłynęło na końcowy wynik.

Żeby nie było, mam nadzieję że sam mecz to była nasza wpadka, i dzisiaj z Francja czy jutro z Serbia zagramy już dużo lepiej.