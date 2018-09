MŚ siatkówka 2018. Wojciech Drzyzga: Nowy przepis jest tak głupi, że to się w pale nie mieści

Przepis obowi±zuj±cy na mistrzostwach ¶wiata dotyczy ataku po bloku. Okazuje się, że siatkarze nie mog± użyć kręcić nadgarstkiem w lewo lub w prawo, pchaj±c piłkę po rękach rywali, lecz mog± pchn±ć j± wył±cznie do przodu. To wła¶nie spowodowało sporo kontrowersji w meczu Polska – Argentyna, gdzie sędziowie gubili się przy ocenie poszczególnych sytuacji.

Jak oceniłby pan poziom sędziowania w spotkaniu Polska – Argentyna?

Wojciech Drzyzga: Z perspektywy kibica niezależnego powiedziałbym, że sędziowie dopu¶cili do wielu sytuacji, które nie były zrozumiałe dla przeciętnego obserwatora siatkówki. Musimy zastanowić się, co jest to przyczyn±. W mojej ocenie jest to brak interpretacji do¶ć częstego zagrania w naszej dyscyplinie, które do tej pory funkcjonowało w sposób uprawniony. W czasie mistrzostw ¶wiata został położony akcent, że kiwanie w lewo lub w prawo po bloku to bł±d.

Wiem, że sędziowie maj± swoje odprawy, dyrektywy i sugestie, którymi się kieruj±, a także, że przekazuje im się, jakie piłki maj± traktować jako „bardziej” wrażliwe. Nie zmienia to faktu, że wyeliminowane zagrania, które większo¶ć siatkarzy traktowała jako podstawowe w swoim warsztacie i wręcz je trenowała, aż boli!

W meczu z Argentyn± zagranie to dało nam jednak szansę. Mam tu na my¶li sytuację, w której napomniany przez drugiego sędziego arbiter główny zastanawiał się nad słuszno¶ci± swojej decyzji. Piłka grana na Jakubie Kochanowskim była przesunięta z przedłużonym ruchem, a ostatni z ni± rozstał się Argentyńczyk. Nie wiem czy przez to polski i argentyński sztab podały sobie ręce po tym spotkaniu.

Prawda jest taka, że oba zespoły padły ofiar± tej sytuacji i Argentyńczycy również mogli mieć pretensje do arbitrów. Tak samo Artur Szalpuk miał decyduj±c± akcję, ale obił piłkę w sposób od teraz niedozwolony. Co jest błędem w przypadku takiej piłki? Nie jej doniesienie, które już od jakiego¶ czasu było sumienne oceniane jako wykroczenie, choć zostawiało mał± przestrzeń do interpretacji. Teraz problemem jest to, że zawodnik, który spotka się z piłk± na bloku nie może wykonać ruchu nadgarstkiem w prawo lub lewo. To tak, jakby przy strzelaniu karnego zakazać piłkarzowi dotkn±ć piłki zewnętrzn± lub wewnętrzn± stron± stopy, a nakazać strzelać z czuba.

To, co wpadło do głowy le¶nym dziadkom z FIVB jest nie do pomy¶lenia! To co? Trenerzy maj± teraz wycofać ze swojego arsenału zawodników, których szkolili ostatnio w okre¶lony sposób w przypadku zachowania się w bloku? Nowy przepis jest tak głupi, że to się w pale nie mie¶ci!

Mam dla ¶wiatowych władz jeszcze kilka pomysłów! Może rozgrywaj±cy nie będzie mógł wystawiać jedn± ręk±, a przyjmuj±cy będzie musiał mieć zł±czone idealnie ręce, bo inaczej nie uzna mu się zagrania?

Zobaczysz, będzie z tego jeden wielki bałagan. Zaraz czekaj± nas protesty, z siatkówki będ± wy¶miewać się pozostałe dyscypliny... Dramat.

Możemy się czuć poszkodowani?

- Czy mamy do tego prawo? Powinni¶my cieszyć się z challengu. Dzi¶ uspokoił on na tyle sporne sytuacje w siatkówce, że trudno sobie wyobrazić, co działoby się bez niego. Teraz będzie jednak trochę wrogiem, ponieważ nauczeni jednego stylu kiwania zawodnicy zbyt łatwo się nie przestawi±. Gracze techniczni przecież nie uderz± piłki na wprost, ale będ± się starali zdziałać co¶ nadgarstkiem. Jak to teraz ma być ocenianie? K±tomierzem na stopnie? Najlepiej byłoby natychmiast wycofać ten przepis.

Jak ty by¶ się czuła, gdyby kto¶ oszukał cię w taki sposób w końcówce seta?

Na pewno w pierwszym odruchu chciałabym komu¶ zrobić krzywdę.

- Tu się zgadzamy. Też czułbym to samo, gdyby sędzia mnie oszukał. Po kilku godzinach miałbym nieskończony żal do całego ¶wiata. Odpowiedz mi teraz, co z meczami granymi bez challengu?

Pole do interpretacji sędziowskiej będzie olbrzymie.

- Ten przepis wejdzie na cały ¶wiat, a nie wszędzie korzysta się z challengu. Przestrzeń dla sędziów jest gigantyczna – będ± mogli kończyć wiele akcji. Kiedy¶, gdy ciebie nie było na ¶wiecie, a ja nie grałem w siatkówkę, był przepis zakazuj±cy – nie wolno było przełożyć bloku ponad linię siatki. Nie było lepszej okazji, by drukować mecze niż wtedy. Nie było też powtórek, więc arbitrzy za każdym razem mogli odgwizdywać przełożon± rękę.

Więc jako dyscyplina się cofamy.

- Nasza dyscyplina szuka jakich¶ dziwnych rozwi±zań, które nie pomog±. O ile dotychczas szli¶my w kierunku ułatwiania czytania gry przez kibiców, o tyle teraz znów mamy pecha, ponieważ pojawiło się co¶, co wystawi siatkówkę na ¶mieszno¶ć i wszystko skomplikuje. Co zabawne, z takimi zmianami nie potrafimy wytrzymać choćby od jednego cyklu olimpijskiego do drugiego.

Pary sędziów, która dzi¶ sędziowała nie biczowałbym, bo oni s± ofiarami systemu, jak i cała siatkówka. Nie tylko oni będ± mieli problemy na tym mundialu, by rozwi±zywać wielk± liczbę spornych sytuacji.

