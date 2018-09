Polska - Argentyna. Czy sędzia zabrał nam zwycięstwo?

Dwadzie¶cia osiem minut – tyle trwał tie-break pi±tkowego meczu. Dokładnie tyle samo siatkarze Polski i Argentyny grali w setach numer jeden i dwa. A przecież wtedy partie tocz± się do 25 wygranych punktów. W tie-breaku było tylko 14:16.

Pi±ty set dłużył się niemiłosiernie, bo zupełnie pogubił się Ortiz Ramirez. Sędzia z Dominikany już na pocz±tku meczu pokazał, że nie ma pojęcia, jak interpretować takie sytuacje, w których atakuj±cy wpycha piłkę w blok rywali.

M¦ siatkówka 2018. Sytuacja w "polskiej" grupie [TABELA]

W końcówce meczu więcej było sprawdzania powtórek wideo niż grania, a Ramirez nie wiedział, co robić. Sytuację próbował ratować Andriej Zenowicz, który był w tym meczu drugim sędzi±. Do¶wiadczony Rosjanin najwyraĽniej szybciej odnalazł się w nowych przepisach, w my¶l którym wypychać piłkę o blok można tylko po prostej, a do boku nie. Zenowicz co chwilę podchodził do swojego kolegi z Dominikany i mówił mu, jak powinien ocenić dan± akcję.

Zaraz po spotkaniu prowadz±cy Argentynę Julio Velasco pokazywał sędziom „gest Kozakiewicza”. Cały zespół Argentyny uznał, że Polska miała po swojej stronie arbitrów. Dlatego do zdjęcia do meczu zawodnicy zapozowali, robi±c gest proszenia o wideoweryfikację.

M¦ siatkówka 2018. Polska - Argentyna 2:3. Pięć rzeczy po pięciu setach: Komplikacje zamiast kolejnego dnia w biurze. A Kubiak przed telewizorem

Pretensje do sędziów mieli też nasi siatkarze. Niektórzy z nich schodz±c z boiska ironicznie oklaskiwali arbitrów, zapewne głównie Ramireza.

- O sędziach nie będę mówił, bo jedn± karę w tym turnieju już dostałem – stwierdził w pierwszych odruchu Mateusz Bieniek, którego kilka dni temu FIVB ukarała (grzywn± w wysoko¶ci 700 euro) za nieprzej¶cie przez strefę mieszan±. – Mylili się w jedn± i w drug± stronę. Musz± doprecyzować przepis z dopychaniem piłki. Raz gwizdali, raz nie. Nie dziwię się też Argentyńczykom, że protestowali. Wszystko zależało od tego, co sobie sędzia wymy¶li – dodawał Bieniek.

M¦ Siatkówka 2018. Trener Argentyny Julio Velasco pokazywał "gest Kozakiewicza"

„Czy macie pretensje do sędziego?” – na takie pytanie Bartosz Kurek odpowiedział po chwili zastanowienia. - Może nie tyle pretensje, co pewne sytuacje sędzia mógł rozwi±zać lepiej, mogło nie być niepotrzebnego zdenerwowania. Były sytuacje mocno sporne. Mam nadzieję, że pewne aspekty w zasadach siatkówki zostan± szybko wyja¶nione i jutro będziemy wiedzieli jak grać – stwierdził nasz atakuj±cy.

- Sędziowanie może nie było super, ale też nie ma co się czepiać. Jeżeli była jaka¶ kontrowersja, to sędzia powtórzył akcję. Argentyńczycy też mogli czuć się pokrzywdzeni – powiedział nam drugi atakuj±cy, Dawid Konarski. On w końcu przesadził, mówi±c, że „Generalnie sędziowanie było na dobrym poziomie”.

M¦ Siatkówka 2018. Polacy mog± wyj¶ć nawet z drugiego miejsca [TABELE WSZYSTKICH GRUP] [REGULAMIN]

Ale sędziów za porażkę nie obwinia też Paweł Zatorski. – Nie możemy narzekać, bo decyzje w tie-breaku były na nasz± korzy¶ć i doprowadziły do ¶wietnego stanu [14:11], którego nie wykorzystali¶my – stwierdził szczerze nasz libero.