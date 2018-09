Polska - Argentyna 2:3. Miało być najłatwiej, było koszmarnie

nogy 25 minut temu Oceniono 2 razy 2

Siatkówka jest niszowym sportem i właśnie widać dlaczego. Nie ma szans rywalizować z piłką nożną czy koszykówką. A szkoda. W głowie się nie mieści że można zmieniać przepisy w trakcie najważniejszego turnieju. Co gorsza zmieniać na coś idiotycznego. No ale przepisy obowiązują każdego. A Polska na dziś to drużyna z ZEREM na wystawie, bo Fabianek to żeden rozgrywający, on jest żenującym wystawiaczem. Wiecznie skłócony, z ego jak Himalaje, a poziom dziś było widać. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. I bardzo, bardzo przeciętna Argentyna nas pokonała. Czytała go jak młodzika. Ten drugi nie lepszy. No ale nie dziwmy się. Kto rozgrywa w najlepszych polskich zespołach. Sami cudzoziemcy. W Polsce szkolimy tylko przyjmujących. I OK, na poziom juniorów to starcza i taki Szalpuk, Kwolek Śliwka samą siłą ataku wygrają JMŚ. Ale na seniorów to już nei ten pułap. Rozegranie musi rozrzucić blok, a Argentyna ma De Cecco i widać było różnicę. Druga kwestia to atak. Znąw brak szkolenia od lat na tej pozycji Więc jest żenująco słaby Kurek, no ale on całą dorosłą karierę grał na przyjęciu, od czasów gry w ZAKSIE gdzie ustalono z kadrą że będzie przyjmował i to miało sens. A potem Antiga postanowił zrobić z niego atakującego i Kurek się skończył. A reszta cóż, do nie ma widoków kto może kończyć takie piłki jak końcówka 5 seta. Z Iranem się udało że chłopak wszedł na zagrywke i cud się stał. W 4 secie to samo. Ale by wygrywać nawet z Argentyną trzeba mieć rozegranie i opcję w ataku, takiego młotka co nie zwalnia ręki. Serbowie nie zwalniają, Francuzi znani są z siatkówki technicznej, ale ich lider to twardziel jakich mało. I zmianienia trenerów co chwila nie da sukcesów. Antiga, Heynen, czy ktokolwiek nie spowoduje że będzie miał kto rozgrywać, bo co najgorsze żenujący Fabianek i jego tatuś promujący go w Polsacie i tak jest w tej mizerii najlepszą opcją.