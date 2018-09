Polacy poznali nowe przepisy! Inni znają je od początku turnieju

Zawodnik, który chce zdobyć punkt, wypychając piłkę po bloku, musi kierować dłoń prostopadle do siatki. Jeśli nada piłce kierunek boczny, popełni błąd - to przepis, który obowiązuje od początku trwających od półtora tygodnia mistrzostw świata. Ale drużyny grające w Bułgarii, w tym Polska, poznały go dopiero teraz.

