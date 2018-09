MŚ w siatkówce. Kto z kim zagra w II rundzie? Kiedy mecze Polaków?

Do II rundy awansowało 16 ekip, które trafiły do czterech czterozespołowych grup. Każda z drużyn zachowała zdobyte punkty w pierwszej fazie turnieju. Do III rundy awansuje najlepsza drużyna z każdej z grupy oraz dwie najlepsze z drugich miejsc.

Polacy trafili do grupy H, w której zagrają z Argentyną, Francją i Serbią. Do pewnego awansu wystarczy im wygrana 3:0 lub 3:1 z Argentyną oraz przynajmniej jeden punkt (przegrana w pięciu setach) w meczach z Serbią i Francją.

Faworytami do awansu w pozostałych grupach są Włosi, Brazylijczycy i Amerykanie.

Poniżej przedstawiamy aktualne tabele każdej z grup. Kolejno w tabelach: Miejsce, nazwa kraju, wygrane mecze, przegrane mecze, punkty, wygrane i przegrane sety.

Grupa E

1 Włochy 5 0 15 15:2

2. Holandia 4 1 11 12:8

3. Rosja 3 2 10 12:6

4. Finlandia 2 3 6 9:12

Grupa F

1. Brazylia 4 1 11 13:6

2. Belgia 3 2 10 11:8

3. Słowenia 3 2 9 12:10

4. Australia 2 3 7 9:11

Grupa G

1. USA 5 0 13 15:5

2. Iran 4 1 11 12:7

3. Bułgaria 3 2 9 11:6

4. Kanada 3 2 9 11:7

Grupa H

1. Polska 5 0 15 15:3

2. Serbia 4 1 12 14:7

3. Francja 3 2 11 13:7

4. Argentyna 2 3 6 10:11

Najpierw Polacy zmierzą się (w piątek) z Argentyną. Jeśli ten mecz gładko wygrają, będą właściwie pewni awansu. Sytuacja bardzo się skomplikuje, jeśli punkty stracą, a grupa H przemieni się wtedy w prawdziwą "grupę śmierci". Wszystkie mecze Polacy zagrają o godzinie 19.40.

Terminarz grupy H:

Serbia - Francja (21 września, 16.00)

Polska - Argentyna (21 września, 19.40)

Serbia - Argentyna (22 września, 16.00)

Polska - Francja (22 września , 19.40)

Francja - Argentyna (23 września, 16.00)

Polska - Serbia (23 września, 19.40)