Polacy jadą na trening taksówkami. "Kto ma pieniądze?"

Środa to na włosko-bułgarskim mundialu dzień wolny. Poszczególne drużyny wykorzystują go na przeprowadzki. Do Warny z Ruse przeniosła się drużyna Francji, a z Włoch podróżowały zespoły Argentyny i Serbii. Polakom, którzy dzięki wygraniu grupy D zostali w Warnie, organizatorzy nie udostępnili hali na trening.

>> Michał Kubiak: Walnąłem pięćdziesiątkę, teraz jem batony od Ani Lewandowskiej

W naszej ekipie przyjęto to ze spokojem. Po obiedzie trener Vital Heynen pozwolił zawodnikom odpoczywać. A chętni pojechali ćwiczyć w siłowni. Na transport od organizatorów liczyć nie mogli. Nie po raz pierwszy na tym turnieju.

>> Trener Bułgarów: Polacy pokazali większą klasę

Panowie wsiedli w taksówki, upewniając się uprzednio, że mają czym zapłacić za kurs, i pojechali robić swoje.

Widząc takie obrazki, zawodnicy mają prawo tęsknić za mistrzostwami sprzed czterech lat. W Polsce drużynom podawano wszystko na srebrnej tacy.