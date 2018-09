MŚ siatkówka 2018. Bułgaria - Polska. Michał Kubiak: Walnąłem pięćdziesiątkę, teraz jem batony od Ani Lewandowskiej

W poniedziałek kłócił się z Irańczykiem Maroufem, we wtorek środkowy palec pokazał mu Bułgar Bratojew. Czy dla Michała Kubiaka to najgorsze momenty pierwszej fazy mistrzostw świata? – Najgorsze jest tu jedzenie – odpowiada kapitan reprezentacji Polski. – Nasz hotel ma pięć gwiazdek, ale nie wiem za co. Sporo podróżuję i często bywam w hotelach pięciogwiazdkowych. One są dużo lepsze od tego, na pewno jeśli chodzi o jedzenie. Może pierwszego czy drugiego dnia to nie był problem, ale po 10 dniach jedzenia tego samego i to pewnie smażonego ciągle na tym samym tłuszczu, mam dość – dodaje Kubiak.

Kapitan Polaków jest w znakomitym humorze. Narzekając na jedzenie nagle nawiązał do afery, jaką kilka dni temu wywołał, twierdząc w wywiadzie dla WP Sportowych Faktów, że siatkarze przewyższają inteligencją piłkarzy. - Na szczęście mam batony od Ani Lewandowskiej - zażartował.

Oczywiście Kubiak nie jest w zażyłych relacjach z Robertem Lewandowskim i jego żoną.

Wracając do tematu jedzenia, sprawa jest poważniejsza niż się wydaje. Kubiak przez większą część pierwszej fazy MŚ miał objawy zatrucia pokarmowego. Jak się okazuje, nie tylko on. – Dopadło też ludzi z naszego sztabu szkoleniowego. Ale oni mają nie musieli grać – mówi Kubiak. Sam kilka dni temu zapowiadał, że na odtrucie „walnie pięćdziasiątkę”. – Walnąłem, pomogło. Teraz chyba będzie potrzebna druga, na przeziębienie – żartuje kapitan.