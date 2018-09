Bułgaria - Polska. Trener Bułgarów: Polacy pokazali większą klasę

- Polacy pokazali większ± klasę w kluczowych momentów meczu. To była największa różnica. Byli bezbłędni, szczególnie w końcówkach setów. Nie byli¶my pewni siebie na tyle, by sprawić im kłopoty - przyznał po wtorkowym meczu Konstantinow.

I dodał: - Mimo wszystko można powiedzieć, że byli¶my blisko zwycięstwa. Zaczęli¶my bardzo Ľle pierwszego seta, który zagrali¶my znacznie poniżej naszego potencjału, ale byli¶my w stanie wrócić do gry w trzecim secie. Niestety ostatecznie wygrała drużyna, która miała więcej do¶wiadczonych zawodników na każdej pozycji, co w turniejach jest najważniejsze. Szczerze mówi±c, byli od nas lepsi w każdym aspekcie.

O Polakach pozytywnie wypowiadał się również Valentin Bratoev, zawodnik reprezentacji Bułgarii. - Polska to bardzo trudny rywal. Jednak nie tylko to dało jej zwycięstwo. Byli¶my zbyt mało pewni siebie. To też nie tak, że w siebie nie wierzymy, ale kiedy Polacy zaczęli naciskać, my zaczęli¶my grać nerwowo - przyznał 30-latek.