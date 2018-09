Michał Kubiak zareagował na środkowy palec pokazany przez rywala

W spięciach pod siatk± najczę¶ciej brał udział Michał Kubiak, Walentin Bratojew i Nikołaj Uczikow. Kapitan reprezentacji Polski starał się jednak nie zwracać uwagi na zachowanie rywali. Nawet wtedy, gdy jeden z nich pokazał mu ¶rodkowy palec. - Jak na to zareagowałem? 3:1 dla Polski. Podczas spotkania przestałem z nim dyskutować, bo widziałem, że to na nich nie działa - powiedział po meczu Kubiak, cytowany przez "Polsat Sport".

I dodał: - Publika to wszystko podchwyciła, co grało na ich korzy¶ć. Nie było więc sansu grać na czyich¶ emocjach, bo to nie przynosiło żadnego rezultatu. Najważniejszy był nasz spokój.

Po zwycięstwie z Bułgari±, a także wygraniu wszystkich poprzednich spotkań, Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie D. Dzięki temu awansowała do kolejnej rundy, której mecze rozgrywane będ± w Warnie (podobnie jak dotychczasowe mecze biało-czerwonych). Drużyna Vitala Heynenea zmierzy się z Argentyn±, Francj± i Serbi±.