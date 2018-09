MŚ 2018. Znamy terminarz II fazy grupowej mundialu

Po zmaganiach I fazy mistrzostw ¶wiata przyszedł czas na kolejn± rundę. Biało-czerwoni pod wodz± Vitala Heynena wygrali grupę D, w której mierzyli się z Kub±, Portoryko, Finlandi±, Iranem i Bułgari±. Z kompletem punktów i bez porażki zameldowali się w grupie H, w której czekaj± na nich rywale z Argentyny, Francji i Serbii.

Do trzeciej rundy z tego zestawienia przejd± liderzy grup (E, F, G, H) oraz dwa najlepsze zespoły z drugich miejsc. Polacy s± w o tyle komfortowej sytuacji, że w pierwszej fazie turnieju nie pozwolili sobie na potknięcie i nie maj± na swoim koncie porażek, w głównym stopniu determinuj±cych kwestie awansu dalej. Ich rywale maj± co najmniej po jednym przegranym meczu, a to oznacza, że biało-czerwoni mog± pozwolić sobie na jedn± porażkę i nadal być pewni gry w III rundzie siatkarskiego mundialu.

M¦ siatkówka 2018. Terminarz grupy H

21/09/2018 – Serbia – Francja – 16.00

21/09/2018 – Polska – Argentyna – 19.40

22/09/2018 – Serbia – Argentyna – 16.00

22/09/2018 – Polska – Francja – 19.40

23/09/2018 – Francja – Argentyna – 16.00

23/09/2018 – Polska – Serbia – 19.40

Tabela II fazy grupowej

1. Polska 15 pkt sety 15-3

2. Serbia 12 14-7

3. Francja 11 13-7

4. Argentyna 6 10-11