MŚ siatkówka 2018. Bułgaria ? Polska 1:3. Cztery rzeczy po czterech setach: Rządzimy, bawimy się, imponujemy siłą spokoju

1. Potrafimy pokazać, kto rz±dzi

Polacy znów zaczęli mecz od razu pokazuj±c swoj± moc. Wychodziło im jak nie wszystko, to prawie wszystko. Po pierwszym secie do wyrzucenia z pamięci kibic miał pojedyncze akcje, jak ta przy stanie 8:5, gdy Kochanowski zbombardował rywali zagrywk±, Bratojew przyj±ł z takim trudem, że piłka omal nie dotknęła sufitu, ale nasi siatkarze się zagapili i za moment ani nie skoczyli do bloku, ani nie bronili piłki uderzonej ze ¶rodka parkietu po stronie bułgarskiej.

Drużynie wymazywać z pamięci takich akcji nie wolno. Ale ¶wietnie, że zaraz po niej nast±pił pokaz mocy i z 8:6 zrobiło się 11:6. Bartosz Kurek kończył prawie wszystko (4/6, do tego as i blok), to samo robił Michał Kubiak (5/8), a najlepszy z naszych w tym turnieju Artur Szalpuk tym razem stawiał „monster” bloki (trzy w pierwszej partii). Partia skończyła się dla Bułgarów laniem do 14.

2. Walczymy zawsze. To cenne

„Serce! Dusza! Bułgaria!”- krzyczał miejscowy spiker, gdy w drugiej partii Bułgarzy wyszli na prowadzenie 10:8. Wtedy w kibicach Penczewa, Uczikowa czy Skrimowa odżyła wiara w zwycięstwo, w tamtym momencie po raz pierwszy było widać i słychać, że jednak oni, a nie Polacy maj± liczebn± przewagę na trybunach (bułgarskie media pisały we wtorek, że w mog±cym pomie¶cić pięć tysięcy widzów Pałacu Kultury i Sportu będzie aż 3200 Polaków). Przy wyniku – patrz±c z naszej perspektywy – 9:12 Vital Heynen poprosił o przerwę, ale rywale utrzymywali dobry rytm i nawet powiększyli przewagę. Prowadz±cy nasz zespól Belg w¶ciekał się i dostał nawet żółt± kartkę. Prawdopodobnie za reakcję na spięcie pod siatk± Kubiaka i Bratojewa (Bułgar miał pokazać Polakowi ¶rodkowy palec, a nasz zawodnik miał sugerować rywalom, żeby się popłakali). Podopiecznych Konstantinowa wyraĽnie zabolał pierwszy set i teraz chcieli oddać. Zrobiło się tak gor±co, jak nie było chyba nawet w końcówce meczu z Iranem. Seta ostatecznie przegrali¶my, ale bardzo ważne, że nie poddali¶my się ani przy wyniku 15:20, ani nawet przy 19:23. W tym drugim momencie na zagrywkę poszedł Kochanowski i znów szalał jak dzień wcze¶niej. Doci±gn±ł nas do 22:23 i wtedy się pomylił. Zabrakło niewiele. Ale kluczowe, że w żadnym momencie nie zabrakło woli walki.

3. Siła spokoju i NBA

Trzeci set zacz±ł się od 0:3, ale zaraz było 4:3 dla nas. Polacy okiełznali emocje. Wła¶nie to musieli zrobić, by wykazać sw± siatkarsk± wyższo¶ć. Spokój szczególnie potrzebny był w przyjęciu zagrywki. Statystyki prowadzone przez Roberta KaĽmierczaka (czyli statystyka kadry) mówiły, że po dwóch setach mieli¶my zaledwie 3% perfekcyjnego odbioru. Było jasne, że ryzykuj±cym Bułgarom nie może się wszystko udawać przez cały czas. Jasne było też, że nasi specjali¶ci od radzenia sobie z serwisowymi bombami przeciwników za chwilę się poprawi±. Zrobili to bardzo szybko, dzięki czemu stopniowo odbudowywali¶my się we wszystkich elementach. I już przy wyniku 11:6 było wła¶ciwie pewne, że zrealizujemy cel minimum. Ta drużyna takich przewag nie trwoni. Więcej – kiedy ta drużyna złapie swój rytm, to potrafi się bawić. O, na przykład tak, jak to zrobili panowie Drzyzga i Kubiak w poniższej akcji. Czy to się nie kojarzy z popisami legend koszykarskiej ligi NBA?

4. Polska na autostradzie do „szóstki”

Co było celem minimum? Znaj±c nasz± drużynę, trudno podejrzewać, że taki w ogóle sobie stawiała. Ale dwa wygrane sety dawały jej punkt. A punkt zdobyty w meczu z Bułgari± dawał wygranie grupy D pierwszej fazy bułgarsko-włoskiego mundialu. Oczywi¶cie prawdziwym celem było pi±te zwycięstwo w pi±tym meczu. Najlepiej za trzy punkty.

Po emocjonuj±cym czwartym secie (z dodatkowymi emocjami zapewnionymi przez serbskiego sędziego Vladimira Simonovicia, który Ľle widział nawet niektóre powtórki wideo) wygrali¶my 3:1. Dzięki temu na 15 możliwych do zdobycia punktów w pierwszej fazie zdobyli¶my 15. Teraz wszystkie zabieramy ze sob± do drugiej fazy. A to ustawia nas na autostradzie do Turynu, gdzie sze¶ć najlepszych ekip powalczy o medale.

W nowej grupie, która rozegra swoje mecze w Warnie od 21 do 23 wrze¶nia, spotkamy Francję, Argentynę i Serbię. Francuzi maj± 11 punktów, Argentyńczycy – sze¶ć. Serbia może wej¶ć z maksymalnie 13, Rosja z maksymalnie 12. Polacy s± faworytem do wygrania grupy H. A może być tak, że do Turynu pojedzie i drużyna, która zajmie w niej drugie miejsce (grupy będ± teraz cztery, dwie będ± grały we Włoszech i dwie w Bułgarii, a awans z drugich pozycji ma uzyskać po jednej ekipie z każdej z tych lokalizacji).