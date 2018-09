Mistrzostwa świata 2018. Bitwa o Warnę wygrana przez Polaków! Komplet zwycięstw na koniec rundy

Starcie Polska – Bułgaria było ostatnim w grupie D mistrzostw świata. Miało ono decydować o tym, kto wygra zestawienie. Przed meczem biało-czerwoni potrzebowali do tego wygrania dwóch setów, które dałyby im punkt w tabeli.

Gra od początku meczu nie była spokojna. Bilans zysków i strat był jednak korzystniejszy dla Polaków dzięki asowi Bartosza Kurka, blokowi Jakuba Kochanowskiego czy dwóm udanym atakom Michała Kubiaka, którą jednej z prób omal nie przypłacił kontuzją (8:5). Najlepszym podsumowaniem gry Polaków były potrójne bloki Kochanowskiego, Kurka i Szalpuka, które trzy razy w ciągu akcji pozwoliły Polakom poradzić sobie przy piłkach sytuacyjnych (16:8). Atakujący biało-czerwonych świetnie prowadził grę aż wtem... Vital Heynen oddelegował na boisko Grzegorza Łomacza i Damiana Schulza (19:12). Polski zespół dokończył partię przy 67 procentach skuteczności ataku i 5 punktowych blokach (25:14).

Tak wysoka przegrana podziałała mobilizująco na Bułgarów. Choć do pierwszej przerwy technicznej Kubiak zdołał zaserwować as, Kurek zdobyć dwa punkty w ataku i Szalpuk jeden, to dzięki wzmocnionej zagrywce i pewnemu Nikołajowi Uczikowowi prowadzili gospodarze (8:7). W cięższej chwili dla Polaków, gdy przegrywali 9:12 po zagraniach Walentina Bratoewa, znów do gry punktowym atakiem wszedł Kurek, zacierając ślad po poprzednich nieskończonych próbach (11:13). W emocjach nie zabrakło kontrowersyjnych akcji i... żółtej kartki dla Polaków (13:16). Zdenerwowanych biało-czerwonych w końcówce próbował pogrążyć Gotsew (15:19) i bloki na Kurku, ale zespół trenera Heynena walczył, popisując się efektownym atakiem Kubiaka w dziewiąty metr czy szaleńczą próbą ratowania piłki przez Drzyzgę. Mimo to Polacy przegrali 23:25.

Jeśli niektórzy kibice poczuli niepokój na myśl o słabym początku kolejnej partii dla biało-czerwonych (0:3), to chwilę później dzięki blokowi Nowakowskiego czy atakowi Szalpuka odzyskali wiarę w zespół (3:3). Świetny gwóźdź Michała Kubiaka po przerwie technicznej i jego przesunięcie piłki po rękach rywali dały biało-czerwonym jeszcze wyższe prowadzenie (11:6). Kolejne błędy Bratoewa w zagrywce i Gradinarowa w ataku „zagotowały” Bułgarów (7:14). Niebezpiecznie zrobiło się jednak, gdy zespół Plamena Konstantinowa odrobił trzy punkty straty, a następnie Polacy nie przyjęli zagrywki Wiktora Yosifowa. Mimo kolejnych ataków Nikołowa i wyniku 22:20 Polacy wygrali partię przez błędy rywali (25:22).

Wiele kontrowersji przyniosła ze sobą czwarta partia. Mimo bloku w aut Bułgarów sędzia uznał im punkt, dwie akcje później gospodarze nie chcieli przyznać się do autu, a naszych zawodników musiał uspokajać Michał Kubiak (7:8). Najlepszą odpowiedzią na napiętą sytuację okazał się potrójny blok, w którym rywali zatrzymał Kurek i atak Nowakowskiego, dający wyrównanie (11:11). Od tego momentu gra gospodarzy zaczęła się spytać – popełniali błędy w ataku, byli niedokładni w obronie i mylili się za linią 9. metra (14:16). Po serii challengów w końcówce górą byli Polacy, którzy w ostatnich akcjach blokowali rywali (25:23).

Biało-czerwoni w kolejnej fazie grupowej zagrają w grupie H. Razem z nimi w zestawieniu znajdzie się 2. drużyna z grupy C (Serbia/Rosja), 3. z grupy B Francja oraz 4. z grupy A - Argentyna.

Polska – Bułgaria 3:1 (25:14, 23:25, 25:22, 25:23)

