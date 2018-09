MŚ siatkarzy. Iran wymęczył zwycięstwo z Finlandią. Polski już nie wyprzedzi

Irańczycy nie byli w najlepszej formie po porażce z Polsk± i zwycięstwo z Finlandi± wymęczyli. W całym meczu zdobyli zaledwie sze¶ć punktów więcej od niżej notowanych rywali. Zaskakuje zwłaszcza statystyka ataków - wyprowadzili 60 udanych ataków, dokładnie tyle samo, co Finowie, którzy byli skazywani na pożarcie.

Tak wyrównany mecz przekre¶lił szanse Irańczyków na wyprzedzenie Polski. Matematyczne szanse na to były. Gdyby Irańczycy rozbili Finów, a Polacy wysoko przegrali z Bułgari± (mecz o 19:40) to o miejscu w grupie decydowałby stosunek małych punktów (bo we wszystkich innych statystykach byłby remis). Teoretycznie więc Irańczycy mogliby zepchn±ć Polaków na trzecie miejsce.

To już nam jednak nie grozi. Polacy zagraj± z Bułgari± o pierwsze miejsce, w najgorszym wypadku będ± drudzy. Do wygrania grupy wystarcz± nam dwa wygrane sety.