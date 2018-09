MŚ siatkarzy. Jakie są zasady turnieju? Druga i trzecia faza grupowa

We wtorek 18 września reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz pierwszej rundy siatkarskich mistrzostw świata, a rywalami będą Bułgarzy, gospodarze turnieju. Bez względu na wynik drużyna Vitala Heynena awansuje do drugiej fazy. Ale my wybiegamy dalej w przyszłość i przedstawiamy wam zasady trzeciej rundy.

