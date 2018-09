Z kim Polska zagra w drugiej fazie mistrzostw? MŚ siatkówka 2018

Scenariusz 1: Pierwsze miejsce Polski

Scenariusz, który po zwycięstwie biało-czerwonych z Iranem jest bardzo prawdopodobny. W takiej sytuacji zespół Vitala Heynena w kolejnej fazie mistrzostw ¶wiata trafiłby do grupy H, w której zagraj± również: czwarta drużyna grupy A (obecnie Argentyna), trzecia drużyna grupy B (obecnie Kanada) i druga drużyna grupy C (obecnie Serbia). W tym przypadku ważne byłoby również to, że nasi siatkarze kontynuowaliby zmagania w Warnie.

Możliwy układ grupy H: Polska, Serbia, Kanada, Argentyna





Iran miał teoretyczn± szansę na wyprzedzenie Polaków, ale j± zmarnował. Wygrał z Finlandi± 3:2 (25:19, 22:25, 23:25, 25:23, 15:12) i zajmie trzecie miejsce w "polskiej" grupie.

Scenariusz nr 2: Drugie miejsce Polski

W przypadku wysokiej (0:3) porażki Polaków z Bułgarami, nasi siatkarze zajm± drugie miejsce w grupie D. Wówczas w kolejnej fazie zagraj± w grupie G. Tam rywalami biało-czerwonych byłyby: czwarta drużyna grupy B (obecnie Francja), trzecia drużyna grupy D (po zwycięstwie Bułgarii, trzecie miejsce będzie miał Iran) i pierwsza drużyna z grupy C (obecnie USA).

Możliwy układ grupy G: Polska, USA, Iran, Francja

¦wiatowa federacja siatkówki doprecyzowała regulamin podczas trwania M¦. Warto pamiętać, że do drugiej rundy zaliczane s± zarówno punkty, jak i zwycięstwa.







A jak będzie wygl±dała trzecia faza?

Jeżeli Polacy pomy¶lnie przeszliby rywalizację w drugiej fazie (awans uzyskaj± zwycięzcy grup oraz dwa z czterech zespołów z drugich miejsc), to przyst±pi± do kolejnych zmagań grupowych. Gra w trzeciej fazie polegać będzie bowiem na podziale drużyn na dwie grupy, po trzy zespoły w każdej. Więcej szczegółów znajdziecie TU.



***

STUDIO SPORT.PL. Mistrzostwa ¶wiata. Dawid Konarski: Końcówka to duża zasługa Kuby Kochanowskiego. Nie wstrzymywał ręki

STUDIO SPORT.PL. Mistrzostwa ¶wiata. Grzegorz Łomacz: Przed meczem z Iranem nie robili¶my zakładów, marzyła nam się wygrana za trzy punkty