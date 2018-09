Mistrzostwa świata 2018. Sztab polskiej kadry zdradza sposób na Bułgarię. ?Mieliśmy tylko 20 godzin na regenerację. Będziemy potrzebowali wszystkich 14 zawodników?

Jeste¶cie gotowi na zmianę historii? Z Bułgari± na imprezie rangi mistrzowskiej nie wygrali¶my od 2009 roku. PóĽniej zdarzały nam się porażki w mistrzostwach ¶wiata, igrzyskach olimpijskich czy w kolejnych mistrzostwach Europy.

Michał Mieszko Gogol: Mogę zaskoczyć... W 2015 roku grali¶my pierwsze w historii igrzyska europejskie w Baku. W meczu półfinałowym prowadzili¶my z reprezentacj± Bułgarii bodajże 12:10 lub 11:9 w tie-breaku. Nasi rywale przyjechali na tę imprezę prawie pierwsz± kadr±, a my występowali¶my w „miksie” młodo¶ci i do¶wiadczenia. Na boisku byli Artur Szalpuk, Aleksander ¦liwka, Damian Wojtaszek, Michał Kędzierski czy też Paweł Woicki. Byli¶my bardzo blisko sprawienia dużej niespodzianki, bo to nasi rywale byli faworytami. Mimo że prowadzili¶my przegrali¶my 2:3, bo między innymi przeciwnicy zablokowali nam Szymona Romaca.

Porażkę w 2013 roku pamiętam bardzo dobrze, ponieważ byłem wtedy w sztabie szkoleniowym. Przegrali¶my w Warnie i był to mecz decyduj±cy o tym, czy lecimy na Final Six. Taka historia bardzo mnie motywuje do tego, by j± zmienić i mam nadzieję, że jest tak w przypadku wszystkich naszych zawodników. Liczę na to, że chłopaki pałaj± chęci± odwetu za mecze z ostatnich lat, bo duża czę¶ć z nich kończyła się jedn±, dwoma piłkami „w plecy”.

Zauważył pan, że od lat deprecjonuje się Bułgarię jako naszego rywala i okre¶la się go dla nas jako „łatwiejszego do przej¶cia”?

- Bułgarzy maj± swoje problemy, jednak nie będzie to łatwy mecz. Trzeba na to spotkanie wyj¶ć bardzo skoncentrowanym tym bardziej, że gramy w Warnie, przy ich publice. Wiemy, że polskich kibiców we wtorek będzie jednak sporo i liczymy na to, że wspólnie odniesiemy sukces.

Kogo przede wszystkim chcecie zatrzymać? Na pocz±tku mówiono, że Walentin Bratoew jest główn± broni± Bułgarów, póĽniej okazywało się, że Skrimow i Uczikow.

- Nasi rywale maj± różne ustawienia gry. Inaczej prezentuj± się, kiedy sięgaj± po Nikołowa, a inaczej, kiedy na boisku jest para Skrimow – Bratoew, czy Nikołaj Penczew. Poprzedni mecz z nami zagrali z Rozalinem Penczewem, Gocewem, Uczikowem... Podejrzewam, że wła¶nie tych zawodników zobaczymy we wtorek na boisku. Będ± poza tym wzmocnieni obecno¶ci± Salparowa na libero.

Jeste¶my też gotowi na wariant ze Skrimowem, któremu po¶więcili¶my szczególn± uwagę, bo jest to bardzo ważny zawodnik w tej drużynie. Zależy od niego dużo, co było widać w poprzednich meczach Bułgarów.

Spotkanie z Iranem przyniosło wiele emocji. Ci¶nienie zeszło, czy jeszcze starczy go chłopakom na mecz z Bułgari±?

- W szatni powiedzieli¶my sobie, że „po” meczu jest na mistrzostwach czasem „przed” meczem. Mieli¶my tylko 20 godzin na regenerację przed kolejnym spotkaniem i zdajemy sobie sprawę z tego, że będziemy potrzebowali wszystkich 14 zawodników, by odnie¶ć w tym starciu sukces. Nastawiamy się na długi i ciężki mecz.