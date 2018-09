Na kogo Polska może trafić w kolejnej fazie turnieju?

Scenariusz 1: Pierwsze miejsce Polski

Scenariusz, który po zwycięstwie biało-czerwonych z Iranem jest bardzo prawdopodobny. W takiej sytuacji zespół Vitala Heynena w kolejnej fazie mistrzostw ¶wiata trafiłby do grupy H, w której zagraj± również: czwarta drużyna grupy A (obecnie Argentyna), trzecia drużyna grupy B (obecnie Brazylia) i druga drużyna grupy C (obecnie Serbia). W tym przypadku ważne byłoby również to, że nasi siatkarze kontynuowaliby zmagania w Warnie.

Możliwy układ grupy H: Polska, Serbia, Brazylia, Argentyna

Scenariusz nr 2: Drugie miejsce Polski

W przypadku wysokiej (0:3) porażki Polaków z Bułgarami, nasi siatkarze zajm± drugie miejsce w grupie D. Wówczas w kolejnej fazie zagraj± w grupie G, która swoje mecze rozgrywać będzie w Sofii. Tam rywalami biało-czerwonych byłyby: czwarta drużyna grupy B (obecnie Francja), trzecia drużyna grupy D (obecnie Iran) i pierwsza drużyna z grupy C (obecnie USA).

Możliwy układ grupy G: Polska, USA, Iran, Francja

Jeżeli Polacy pomy¶lnie przeszliby rywalizację w drugiej fazie (awans uzyskaj± zwycięzcy grup oraz dwa z czterech zespołów z drugich miejsc), to przyst±pi± do kolejnych zmagań grupowych. Gra w trzeciej fazie polegać będzie bowiem na podziale drużyn na dwie grupy, po trzy zespoły w każdej. Reprezentacje zostan± do nich rozlosowane według klucza: w każdej grupie znaleĽć będzie się musiała jedna drużyna z bułgarskiej czę¶ci M¦ (zespoły graj±ce w Warnie i Sofii), jedna drużyna z włoskiej czę¶ci M¦ (zespoły graj±ce w Mediolanie i Bolonii) i jedna z dwóch najlepszych drużyn z drugich miejsc grup drugiej fazy.

Najlepsze drużyny z trzeciej fazy zagraj± ze sob± w półfinałach, a ich zwycięzcy wyst±pi± w meczu o tytuł siatkarskich mistrzów ¶wiata.