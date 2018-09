Z nimi nigdy nie grało nam się łatwo. Bułgarzy żegnają się z Warną

Bułgarzy maj± za sob± cztery mecze na mistrzostwach ¶wiata. Wygrywali z Finlandi± 3:0, Portoryko 3:0 i z Kub± 3:0. Ulegli do tej pory tylko Iranowi 1:3. Po ich stronie wyróżniaj± się Nikołaj Uczikow (kolejno 13, 11, 17 i 10 punktów w meczach) oraz Todor Skrimow, choć wiele, jak pokazał mecz z Persami, zależy też od Walentina Bratojewa.

>> Jakub Kochanowski: Marouf spojrzał w sposób, który się Michałowi nie spodobał. Zrobili¶my co do nas należało

Start w cieniu kontuzji i konfliktów

Dla bułgarskiej drużyny gra w roli gospodarza mistrzostw ¶wiata była dużym wyróżnieniem. Trener zespołu, Plamen Konstantinow, wielokrotnie podkre¶lał, że tym bardziej liczy się dla niego zbudowanie mocnego zespołu.

Mimo to już na kilkana¶cie tygodni przed startem mundialu nad ekip± zaczęły zbierać się czarne chmury. Z powodów zdrowotnych z gry w kadrze w tym sezonie zrezygnował jeden z najważniejszych siatkarzy reprezentacji – Cwetan Sokołow - natomiast 2 czerwca w Sofii podczas meczu Siatkarskiej Ligi Narodów kontuzji stawu skokowego doznał Georgi Bratoew. Rozgrywaj±cy przez ostatni miesi±c poruszał się o kulach i lekarze do¶ć szybko orzekli, że nie wróci na parkiet przed mundialem.

PóĽniej ze składu na mistrzostwa wypadł Bojan Jordanow. 35-latek nabawił się kontuzji uda, która, choć nie aż tak groĽna, to i tak uniemożliwiła mu start na mundialu. Kropk± nad „i” kłopotów Bułgarów okazała się niesubordynacja Władisława Iwanowa, który odmówił wyj¶cia na boisko w sparingu z Belgi±. Plamen Konstantinow postanowił zrezygnować z jego usług na mistrzostwach ¶wiata.

Temperamentem trener Bułgarów zdaje się dorównywać Vitalowi Heynenowi. Potrafił przeciwstawić się Polsatowi i nie udzielać telewizji wywiadów za to, że zakodowała mecze, wymagaj±c wniesienia opłaty za możliwo¶ć ich obejrzenia. Niejednokrotnie też wdawał się w ostrzejsze wymiany zdań z sędziami.

>> Dawid Konarski: Końcówka to duża zasługa Kuby Kochanowskiego. Nie wstrzymywał ręki

Jeste¶ gospodarzem? Ułatw sobie życie!

Jak ustawić sobie rozgrywki, by było łatwiej? Na przykład poprzez danie sobie dnia odpoczynku przed ostatnim meczem fazy grupowej. W poniedziałek Bułgarzy odpoczywali, co może mieć znaczenie w przypadku wtorkowej batalii z Polakami, którzy mierzyli się wtedy z Iranem. Wszyscy spodziewali się, że biało-czerwoni zagraj± z Persami pięciosetowy mecz i będ± bardzo zmęczeni przed starciem z gospodarzami.

Bułgarzy s± też w wygodniej sytuacji. Byli pewni, że drug± fazę turnieju zagraj± w Sofii, a przykładowo Polacy musieli wywalczyć sobie utrzymanie dalszej czę¶ci turnieju w Warnie.

>> Grzegorz Łomacz: Przed meczem z Iranem nie robili¶my zakładów, marzyła nam się wygrana za trzy punkty

Wydaje się do przej¶cia, bywa nie do przeskoczenia

Od 2005 roku Polska z zespołem z Bułgarii grała 25 razy. Choć w bilansie zwycięstw i porażek wygrała 13:12, to nigdy nie był to wygodny przeciwnik, nad którym triumfy przychodziły łatwo.

Najlepszym na to dowodem jest fakt, że de facto od półfinału mistrzostw Europy 2009, kiedy biało-czerwoni triumfowali nad zespołem 3:0, nie udało im się wygrać z nim turnieju rangi mistrzowskiej. Polacy przegrywali na igrzyskach olimpijskich 2012 1:3, barażach mistrzostw Europy 2013 2:3, czy w II fazie grupowej mistrzostw ¶wiata 2010 0:3 (pomijaj±c komercyjne turnieje Ligi ¦wiatowej).

Nie zmienia to faktu, że w tym roku pod wodz± Vitala Heynena w Lidze Narodów biało-czerwoni wygrali spotkanie 3:1. Rywale wyszli składem: Rozalin Penczew (15 pkt.), Gotsew, Seganow, Yordanow (13 pkt.), Nikołaj Penczew (12 pkt.) i Grozdanow.

>> Fabian Drzyzga: Marouf zapatrzył się w piękne oczy Kubiaka

Kolejny zawodnik – kibice

Je¶li kto¶ choć raz przyjechał na jakikolwiek mecz Bułgarów do Bułgarii, to zdaje sobie sprawę z tego, jak trudnym przeciwnikiem s± siatkarze Plamena Konstantinowa. Jak się okazuje, nie tylko z powodu stylu gry, ale także ze względu na tłumy kibiców, które przychodz± do hal, by wspierać swoich faworytów.

We wtorek w hali w Warnie będzie tłoczono. Już na kilkana¶cie dni przed startem mistrzostw ¶wiata organizatorzy podawali informację, że bilety na ten mecz zostały wyprzedane. To może oznaczać, że Polakom przyjdzie się mierzyć nie tylko z drużyn± po drugiej stronie siatki, ale i tysi±cami bułgarskich kibiców, wykrzykuj±cych w takt zaproponowany przez DJ-a „Bułgarzy – Junaki”. Z drugiej strony niektóre Ľródła podaj±, że Polacy na wtorkowy mecz wykupili 3200 biletów. Hala w Warnie mie¶ci nieco ponad 5000 osób.

Pocz±tek spotkania Polska – Bułgaria we wtorek o 19.40.