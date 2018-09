MŚ siatkarzy 2018. Michał Kubiak ? Marouf 3:0

Było 2:0 w setach i 19:22, gdy stało się to, z czym liczyli¶my się od pocz±tku. Pod siatk± skoczyli do siebie Michał Kubiak i Marouf, czyli „dwaj przyjaciele z boiska” wadz±cy się regularnie od meczów Ligi ¦wiatowej z 2014 roku.

Co się stało? Kapitan naszej drużyny tym razem z dziennikarzami nie rozmawiał, zaraz po meczu poszedł do szatni. Ale jego koledzy w rozmowach ze Sport.pl odtworzyli przebieg wydarzeń.

- Nic takiego się nie stało. Michał został zablokowany, a Marouf zamiast się cieszyć ze swoj± drużyn± wolał spojrzeć w piękne oczy Michała. My¶lę, że to był – delikatnie mówi±c – jego bł±d. Było widać, jak wszyscy na to zareagowali¶my. Odebrali¶my to tak, jak trzeba, ruszyli¶my na nich z agresj± – mówi Fabian Drzyzga.

Kubiak i Marouf za wymianę „uprzejmo¶ci” zostali ukarani przez sędziego żółtymi kartkami. Za moment o czas poprosił Vital Heynen. Po powrocie na boisku potężnym atakiem popisał się Bartosz Kurek. I wtedy – przy stanie 20:22 – na zagrywkę poszedł Jakub Kochanowski.

- W takich bataliach buduje się drużynę. To, że j± przeszli¶my, na pewno zaowocuje – mówi nam Kuba. 21-letni ¶rodkowy serwował już do końca meczu, dał drużynie pięć takich serwisów, dzięki którym mieli¶my kontry i zdobywali¶my punkty.

- Nie prowokowali¶my się nawzajem aż do końcówki. Marouf spojrzał w sposób, który się Michałowi nie spodobał. Ale to nie miało wielkiego znaczenia je¶li chodzi o nasz± chęć wygrania trzeciego seta. Po prostu zrobili¶my co do nas należało – mówi spokojnie i skromnie Kochanowski.

Zgadza się z nim ekspert Sport.pl, Daniel Pliński. - Robotę zrobił Kochanowski. Marouf nie przyjmował zagrywki, to nie on miał problemy z „kopnięciami” Kuby. Ale reakcja Michała była odpowiednia. Tak się powinien zachować kapitan. Dostał czapę, chyba jedn± w tym meczu, a Irańczycy fisiowali, jakby go zablokowali nie wiadomo ile razy. Czasami tak jest, że w emocjach jest odruch. My¶lę, że Marouf nie miał żadnego wielkiego planu, żeby sprowokować Michała. Nagle co¶ mu do głowy przyszło, a pewnie póĽniej w szatni sobie pomy¶lał „I po co to było? Niepotrzebnie” – mówi wicemistrz ¶wiata z 2006 roku i mistrz Europy 2009 roku.

Chyba najlepiej całe zamieszanie podsumowuje Drzyzga. - Nie dali¶my się sprowokować, bo nie jeste¶my młod± drużyn±. Różne rzeczy już widzieli¶my, one nas nie ruszaj±, tylko jeszcze bardziej motywuj±. To nie jest najlepszy pomysł, tak do nas startować – mówi nasz rozgrywaj±cy.

I wła¶nie to wymownym gestem tuż po meczu pokazał Maroufowi Kubiak.