Mistrzostwa świata 2018. Vital Heynen: Przez pierwsze dwa sety nie miałem nic do roboty

W poniedziałek Polska mierzyła się z Iranem w grupie D mistrzostw ¶wiata. Mecz ten decydował o rozstawieniu obu ekip w tabeli. Spodziewano się więc ostrej, pięciosetowej gry i wielu spięć pod siatk±, bo z tego wła¶nie znane były starcia biało-czerwonych z Persami.

Okazało się, że spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 dla Polaków i miała w nim miejsce tylko jedna wzbudzaj±ca dyskusje sytuacja w trzecim secie. Po dwóch pewnie wygranych przez biało-czerwonych partiach, w trzeciej zaczęły się kłopoty. Podopieczni Vitala Heynena przegrywali kilkoma punktami. Wła¶nie wtedy doszło do ostrzejszej wymiany zdań pomiędzy Michałem Kubiakiem a Saeidem Maroufem. Siatkarze zostali ukarani żółt± kartk±.

W tej samej partii przy wyniku 20:22 na zagrywkę wszedł Jakub Kochanowski. Serwował tak dobrze, że został za dziewi±tym metrem do końca meczu. - Zagrali¶my dobrze w dwóch pierwszych setach. A w trzecim... Cóż, mieli¶my Jakuba Kochanowskiego. To dzięki niemu wytrzymali¶my w kluczowym momencie i przy jego serwisie zdobyli¶my pięć punktów. Czasem szczę¶cie jest potrzebne, ale my też nie grali¶my Ľle – mówi po spotkaniu selekcjoner polskiej kadry, Vital Heynen.

- Cieszę się z tego, że drużyna pokazała, że nie jest w złej formie. Utrzymywali¶my kontrolę nad spotkaniem. Przez pierwsze dwa sety nie miałem nic do roboty – dodaje szkoleniowiec.

Przed Polakami ostatnie spotkanie w grupie D mistrzostw ¶wiata. Rywalami biało-czerwonych będ± gospodarze z Bułgarii. Zespół Vitala Heynena z 12 punktami jest liderem stawki.