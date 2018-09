MŚ siatkówka 2018. Iran ? Polska 0:3. Trzy rzeczy po trzech setach: Marouf ukarany, to się nazywa męskie granie!

1. Polska jak bokserski mistrz

Zaatakować, zapędzić do narożnika i punktować – je¶li mecz z Iranem miał być przypominać raczej sporty walki niż siatkówkę, to Polacy zamiast „trash talkingu” wybrali strategię pewnego swej wyższo¶ci pię¶ciarskiego mistrza. Pewna zagrywka, czujny blok, wykorzystywanie wszystkich opcji w ofensywie – i na pierwsz± przerwę techniczn± w meczu zeszli¶my wygrywaj±c 8:3. Na dystans trzymali¶my rywala nawet wtedy, gdy zagrywki typu float przestały nam wychodzić. Cały czas bardzo dobrze rozgrywał Fabian Drzyzga. Kontrolowali¶my sytuację, na drugiej przerwie było 16:11, partię wygrali¶my do 21. Po secie otwarcia drobne pretensje można było mieć tylko o trzy zepsute zagrywki i proste błędy (co najmniej dwa) Pawła Zatorskiego w przyjęciu serwisu.

Set numer dwa był jeszcze lepszy. Wej¶cie Jakuba Kochanowskiego poprawiło grę naszego bloku (zdobyli¶my nim cztery punkty, a w pierwszym secie dwa), ¶wietnie atakowali Artur Szalpuk i Michał Kubiak, więc problemem nie była nawet nieskuteczno¶ć Bartosza Kurka (4/14 po dwóch partiach).

OdgryĽć się Irańczycy spróbowali w trzecim secie. Prowadzili nawet 8:4, ale kilka ciosów rywali zamiast zachwiać Polakami – obudziło ich. Od stanu 15:15 wreszcie była wojna. A w niej okazało się, że nie warto grać nieczysto. Po bloku na Kubiaku Iran prowadził 22:19. Wtedy Marouf „pozdrowił” Polaka, ten odpowiedział, obaj dostali żółte kartki. Za chwilę przy wyniku 20:22 na zagrywkę poszedł Kochanowski. I zszedł dopiero pięć piłek póĽniej. Czyli po meczu!

2. Jak Vital został nudziarzem

Fabian Drzyzga, Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Artur Szalpuk, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek i Paweł Zatorski na libero – wyj¶ciowy skład Polski pewnie wymieniłby już każdy jej fan obudzony w ¶rodku nocy. A przecież jeszcze kilka dni temu powszechne były narzekania, że nie mamy pierwszej „szóstki”, a przez to i stabilizacji.

Oczywi¶cie to dobrze, że Heynenowi wyklarował się zestaw zawodników najlepszych. A jeszcze lepiej, że cały czas w gotowo¶ci bojowej s± pozostali, którym wcze¶niej pozwolił pograć naprawdę dużo.

Z Iranem przez prawie półtora seta grał Bieniek i w ataku kończył prawie wszystko (4/5). Kiedy trener zastępował go Jakubem Kochanowskim, można było się zastanawiać czy na pewno warto. Nasz najmłodszy ¶rodkowy szybko dał odpowiedĽ. Już w jednej ze swych pierwszych akcji pojedynczym blokiem zatrzymał znakomitego ¶rodkowego rywali, Seyeda. Bieniek akurat w bloku sobie nie radził, nie zdobył w nim punktu. Kochanowski na pewno miał i punktować, i dawać wybloki, dzięki którym mogli¶my mieć jeszcze więcej kontr.

Zastanawiać można się było również nad sensem podwójnej zmiany w końcówkach. Bo o ile Kurek grał w kratkę, to Drzyzga spisywał się ¶wietnie, szkoda więc było zastępować go Grzegorzem Łomaczem. Ale skoro nie odbijało się to na wyniku? Łomacz i Damian Schulz pod par± na pewno mog± się przydać w każdym z meczów, które przed nami.

3. Męskie granie. Ale wcale nie pocz±tek

„Pocz±tek” – piosenka promuj±ca trasę tegorocznego „Męskiego Grania” towarzyszyła naszym siatkarzom na pocz±tku rozgrzewki. Po raz pierwszy na tych mistrzostwach miejscowy DJ zagrał Polakom polski utwór. Kilkadziesi±t minut póĽniej „Mazurek D±browskiego” ¶piewany przez kibiców i zawodników wybrzmiał zdecydowanie mocniej niż przed meczami z Kub±, Portoryko i Finlandi±. Wtedy też nasz zespół miał duże wsparcie z trybun. Ale w poniedziałek naprawdę dało się odczuć, że schody s± większe, wdrapać się na nie będzie trudniej, więc i pomoc jest bardziej potrzebna. Od pocz±tku spodziewali¶my się, że meczem z Iranem mundial zacznie się dla nas na dobre. Co się okazało? Że Polacy nie odczuli specjalnej różnicy. Zagrali z podobn± pewno¶ci± jak w swoich wcze¶niejszych meczach. Niepokonanym dot±d Irańczykom nie dali szans. „Takie to miłe”!