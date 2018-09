Mistrzostwa świata 2018. Polska wygrała 3:0 z Iranem. Koncert Polaków!

Mecze z Iranem zawsze s± dla Polaków szczególne. Do klasyków można zaliczyć spięcia biało-czerwonych i Persów. W grupie D to spotkanie mogło decydować o tym, kto wygra grupę, więc waga poniedziałkowego starcia była bardzo duża.

Mocny pressing zagrywk± i błędy własne Irańczyków rozpoczęły ¶wietn± serię Polaków (8:3). Biało-czerwoni rzadko mylili się na siatce, potrafi±c sobie radzić również w sytuacyjnych piłkach, a ich rywale byli widocznie zdenerwowani (13:9). Szczę¶cie sprzyjało też lepszym – jak w przypadku prze¶lizgnięcia się przez siatkę zagrywki Artura Szalpuka czy ataków Michała Kubiaka prosto w linię. Akcj± seta była długa wymiana pełna obron, gdzie piłka cztery razy wracała na polsk± stronę. Z drugiej linii ¶wietnym atakiem zakończył j± kapitan Polaków. Partię zamkn±ł blok na Persach (25:21).

Choć wielu spodziewało się, że Michał Kubiak będzie głównym elementem zapalnym spięć na siatce po stronie Polaków, to kapitan biało-czerwonych popisywał się wył±cznie ¶wietn± gr± (17:12). Choć wkrótce Irańczycy odrobili czę¶ć strat, to nie byli w stanie pokonać spokojnie realizuj±cych założenia taktyczne podopiecznych Vitala Heynena (25:20). Bardzo dużo dało polskiemu zespołowi stabilne przyjęcia na poziomie 60 procent i cztery bloki punktowe (tych drugich Persowie w swoim dorobku nie mieli).

Choć pocz±tek nie wskazywał na to, że biało-czerwoni mog± powalczyć o wygran± w trzeciej partii (błędy rozegrania, słabe ataki ze ¶rodka), to Iran wyci±gn±ł rękę do rywali, myl±c się w polu serwisowym (10:12). Dzięki wzmocnieniu zagrywki i lepszej postawie Bartosza Kurka na prawym skrzydle Polakom udało się wyrównać wynik w połowie seta (16:16). Szarpan± grę w drugiej czę¶ci tej odsłony meczu przegrywali jednak Polacy – Michał Kubiak dostał nawet żółta kartkę (20:22). Straty zostały jednak odrobione dzięki ¶wietnej zagrywce Jakuba Kochanowskiego i blokom, które przełamały ręce Persów (25:22).

Biało-czerwoni s± liderami grupy D. Ostatnim rywalem Polaków w I fazie grupowej mistrzostw ¶wiata będ± Bułgarzy. Biało-czerwoni zmierz± się z nimi we wtorek o 19.40.

Polska – Iran 3:0 (25:21, 25:20, 25:22)