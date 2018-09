MŚ siatkówka. Tabela "polskiej" grupy D. Jaka jest sytuacja po meczu Iran - Polska

W pierwszym poniedziałkowym meczu grupy D Kuba pokonała Portoryko 3:1 (25:15, 22:25, 25:21, 25:17). To spotkanie nie przyniosło znacz±cych zmian w "polskiej" grupie. Wygrana Kubańczyków sprawiła jedynie, że awansowali oni z ostatniego na 5. miejsce w grupie. Obie drużyny nie mog± już awansować do dalszych rozgrywek, gdyż rozegrały już wszystkie mecze w fazie grupowej.

Zupełnie inaczej sytuacja wygl±da po drugim poniedziałkowym meczu, w którym Polacy pokonali Iran 3:0 (25:21, 25:20, 25:22). Dzięki wygranej nasza reprezentacja awansowała na pierwsze miejsce w grupie z kompletem 12 punktów na koncie po czterech meczach. Drugie miejsce zajmuj± Bułgarzy, a trzeci Irańczycy, którzy maj± po 9 punktów.

We wtorek reprezentacja Polski zagra z Bułgari±, a Iran zmierzy się z Finlandi± w ostatnich spotkaniach pierwszej fazy. Wszystkie drużyny maj± już zapewniony awans do dalszych rozgrywek, Polakom brakuje tylko punktu do zajęcia pierwszego miejsca w tabeli.

Tabela grupy D:

1.Polska 12 pkt, 12:2

2. Bułgaria 9 pkt, 10:3

3. Iran 9 pkt, 9:5

4. Finlandia (4 mecze) 5 pkt, 7:9

5. Kuba (5 meczów) 3 pkt, 6:13

6. Portoryko (5 meczów) 1 pkt, 3:15