MŚ siatkówka. Sztab polskiej kadry zdradza sposób na Iran. "Spodziewamy się wielu prowokacji ze strony Persów"

W poniedziałek o 19.30 polska kadra zagra z Iranem. Będzie to mecz decyduj±cy o losach tabeli grupy D i awansie do kolejnej rundy mistrzostw ¶wiata. Biało-czerwoni gotowi s± na prowokacje ze strony Persów.

Sara Kalisz: Irańczycy to pierwszy poważny sprawdzian polskiej kadry na tych mistrzostwach ¶wiata. Znani s± z prowokowania. Czy i wy jako sztab szkoleniowy dali¶cie swoim zawodnikom zielone ¶wiatło w tej materii?

Sebastian Pawlik: - Na pewno nie nastawiali¶my zawodników jako¶ szczególnie, choć mamy ¶wiadomo¶ć, że zawsze w spotkaniach z Iranem miały miejsce jakie¶ „zapalne” sytuacje. Liczymy się z tym, że i tym razem może doj¶ć do zaczepek słownych pod siatk± i agresji w grze.

Dobrze wiemy również, że prowadz±c inne reprezentacje trener Vital Heynen miał na koncie ostrzejsze wymiany zdań choćby z Saeidem Maroufem. My¶lę, że takie sytuacje mog± pojawić się w tym spotkaniu, ale niekoniecznie musz±.

Na co należy zwrócić uwagę od strony taktyczno-technicznej w grze Iranu? Jest to tylko ¶rodkowy Seyed, który potrafi zdobywać więcej punktów, niż zawodnicy na innych pozycjach?

- Patrz±c na mecze, które reprezentacja Iranu rozgrywała na trwaj±cych mistrzostwach ¶wiata, to gra pierwszym tempem faktycznie miała bardzo duże znaczenie. My skupili¶my się również na tym, by znaleĽć wszystkie zależno¶ci w prowadzeniu gry przez rozgrywaj±cego i będziemy starali się wykorzystywać je w czasie gry.

Można więc wnioskować, że postawicie na bardziej do¶wiadczonych ¶rodkowych, czyli Mateusza Bieńka i Piotra Nowakowskiego?

- Na razie nie chciałbym zdradzać składu, w którym wyst±pimy. Mam jednak ¶wiadomo¶ć, że każdy ze ¶rodkowych, którymi dysponujemy, jest w stanie wyj¶ć na parkiet i przeciwstawić się Maroufowi.

Czyli taktyk± jest niedoprowadzenia do tego, by dać się sprowokować?

- Tak, skupiamy się na własnej grze. Spodziewamy się jednak trudnego meczu walki i wielu prowokacji ze strony przeciwnika. To s± sytuacje, które zdarzaj± się w czasie meczu i trzeba sobie z nimi poradzić. Jeste¶my gotowi na grę w trudnych warunkach.

Będziecie chcieli zaskoczyć rywala składem, jak zrobili to Irańczycy w tym sezonie w Siatkarskiej Lidze Narodów? Wystawili wtedy Mortezę Sharifiego, młodego przyjmuj±cego, który was zaskoczył.

- Trener Heynen zawsze chce zaskoczyć rywali. Faktycznie, w tamtych rozgrywkach Persowie zaskoczyli nas składem, wystawiaj±c Mortezę. Sam trener Igor Kolaković podkre¶lał, że mimo tego, że zawodnik jest bardzo młody, to wiele daje drużynie. Nie widzieli¶my go jeszcze na tym turnieju – zobaczymy, czy pojawi się na boisku przeciwko nam.