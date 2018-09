Śliwka: Cieszyłem się. Można było sobie pozwolić na elementy fantazji

¦liwka nie zagrał w ¶rodowym meczu z Kub± (3:1 dla Polski). Swój debiut na wielkiej imprezie zaliczył więc w czwartek, w spotkaniu z Portoryko. Przyjmuj±cy skończył aż dziewięć z 11 ataków, zaliczył trzy punktowe bloki i zaserwował asa, a w odbiorze zagrywki nie popełnił błędu. Oceniaj±c Polaków za to spotkanie, uznali¶my, że ¦liwka był najlepszy.

- Czułem się bardzo dobrze, cieszyłem się gr±. Nie ma nic lepszego niż zadebiutować w mistrzostwach ¶wiata i wygrać 3:0. Bardzo się cieszyłem, że mogłem zagrać, bo siatkówka to jest moja pasja – cieszy się ¦liwka. Ale też słusznie zauważa, że trzeba zachować spokój.

- Wszystko się dobrze układało, więc mogli¶my sobie pozwolić na elementy fantazji, rado¶ci. Jednak najważniejsze, że jest zwycięstwo 3:0. Nie ma znaczenia czy wygrywamy sety do 14, 12 i 15, czy by¶my wygrali trzy razy do 23 – twierdzi.

- Kluczem do zwycięstwa była nasza zagrywka [mieli¶my 11 asów, a Portoryko ani jednego]. Odrzucili¶my rywali od siatki, to pozwoliło nam ustawiać szczelny blok [10:3 dla Polski], a wtedy fajnie się gra. Kto zagrywa, ten wygrywa; to powiedzenie się potwierdziło – analizuje ¦liwka.

Bohater meczu z Portoryko przyznaje, że poważne granie dla naszej reprezentacji dopiero się zacznie. – Ważne, że s± dwa zwycięstwa za trzy punkty, czyli mamy komplet i idziemy dalej. Cel na mecz z Finlandi± też będzie taki, żeby zdobyć trzy punkty. Mamy z tyłu głowy, że turniej tak naprawdę zacznie się dopiero póĽniej, od meczów z Iranem i Bułgari±. Ale trener powtarza nam, że musimy i¶ć krok po kroku, że każdy mecz jest bardzo ważny. Oczywi¶cie koncentrujemy się jak trzeba, dlatego na razie najważniejsza jest Finlandia – podkre¶la ¦liwka.