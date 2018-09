Pliński: Trafiliśmy z formą, w ruchach chłopaków widać to ?coś?

Łukasz Jachimiak: Daniel Pliński widzi więcej i potrafi pokazać to innym - tak mówi± ludzie po naszej ostatniej rozmowie. Mów więc, co widzisz po meczach Polski z Kub± i Portoryko na mistrzostwach ¶wiata.

Daniel Pliński: Wszystko idzie zgodnie z planem, ale to widzi każdy. Ja widzę przede wszystkim tward±, dobr± grę ¶rodkowych i to, że Olek ¦liwka bawił się siatkówk±. Takich wyników się spodziewali¶my, tu nie trzeba więcej mówić. Mnie przede wszystkim cieszy nasza gra. Widać, że jeste¶my dobrze przygotowani do tych mistrzostw. Trafili¶my z form±. Oczywi¶cie Portoryko to nie jest przeciwnik pokroju Iranu i Bułgarii, z którymi zmierzymy się za kilka dni, ale z takim zespołem też trzeba zagrać swoj± siatkówkę, bo je¶li się tego nie zrobi, to nawet Portoryko może sprawić tak± niespodziankę, jak na M¦ 2014, gdy pokonało Italię 3:1. Nasi zawodnicy chłopakom z Portoryko szybki wybili siatkówkę z głowy, więc brawo. Za oba mecze. Miało być sze¶ć punktów i jest, strat po tych meczach praktycznie nie ma. Oby tak dalej.

Mówisz, że widać dobre przygotowanie fizyczne drużyny i stwierdzasz, że trafili¶my z form±. Co konkretnie na to wskazuje?

- Widać, że jest szybko¶ć. I od naszych siatkarzy emanuje pewno¶ć siebie. Ona się bierze z dobrej „fizyki”. Chłopaki się nie spinaj±, wszystko im naturalnie wychodzi, w ich ruchach widać to „co¶”. Mamy dużo luzu. Nie mówię o atmosferze, tylko o ciele, o takim stanie, w którym człowiek się nie spina, nie boi się grać, jest odważny. Na takich imprezach jak mistrzostwa ¶wiata to jest najważniejsze.

Mówisz, że Olek ¦liwka się bawił i chyba trudno uj±ć to inaczej, skoro w swoim debiucie na wielkiej imprezie skończył dziewięć z 11 ataków, zaliczył trzy punkty w bloku, zaserwował asa i nie popełnił błędu na przyjęciu.

- Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Ale nawet nie o to chodzi. Jestem w kontakcie z Pawłem Woickim [to jeden z asystentów Vitala Heynena] i często sobie rozmawiamy, że Olek ma wszystko, żeby się bawić siatkówk±. To może być nasz Ngapeth. No może nie jeden do jednego, ale ¦liwka naprawdę ma niesamowite możliwo¶ci, może wszystko robić.

Jak odbierasz zamieszanie wokół Bartosza Kwolka? Po tym jak trener zrobił z niego fałszywego libero i nie dał mu zagrać z Kub±, było sporo takich głosów, że dołuje młodego chłopaka, że nie powinien zdegradować go z czwartego przyjmuj±cego na pi±te koło u wozu, czyli kogo¶ mniej przydatnego na tej pozycji nawet od Damiana Wojtaszka. Jest w tym jaka¶ racja czy takie opinie nie s± uzasadnione?

- Moim zdaniem to było niezłe posunięcie trenera. On doskonale wiedział, co się mogło wydarzyć w meczu z Kub±. To jest drużyna fizyczna, bardzo ryzykuj±ca zagrywk±. Dlatego zabezpieczył sobie przyjęcie. To było logiczne i naprawdę łatwe do wytłumaczenia.

A co z faktem, że Kwolek był najlepszym zawodnikiem finału ubiegłorocznych M¦ juniorów z Kub± i że teraz to podobno jego Kubańczycy najbardziej się bali, bo ich drużyna w większo¶ci składa się z tych juniorów, którzy przegrali z Polsk± mecz o złoto?

- Wtedy Kwolek mógł przyjmować lepiej niż w tym momencie. Zreszt±, co by nie mówić, to najlepszymi przyjmuj±cymi w naszej reprezentacji s± Zatorski, Wojtaszek i Kubiak. Je¶li gramy z Arturem Szalpukiem, który jest zawodnikiem ofensywnym i ma przyjęcie niezłe, ale niezłe jak na zawodnika ofensywnego, to nie ma co się dziwić, że trener chciał wzmocnić nasz odbiór zagrywki. Moim zdaniem to był naprawdę dobry ruch.

My¶lisz, że wytłumaczył sytuację Kwolkowi? Że od razu powiedział mu, żeby nie brał tego do siebie i że zagra z Portoryko?

- No oczywi¶cie, że tak. W kadrze ludzie ze sob± rozmawiaj± i wiedz±, dlaczego różne decyzje s± podejmowane. A gdyby zawodnicy czego¶ nie rozumieli, to trener by ich nie zabierał na mistrzostwa, tylko wzi±łby innych graczy. Moim zdaniem Heynen to jest trener, który chce z każdego meczu i z każdej osoby wyci±gn±ć dla drużyny jak najwięcej. Dwa pierwsze mecze to pokazały. Zagrała cała „14”, to zaprocentuje w kolejnych dniach.

Na koniec powiedz czy miałe¶ w swojej karierze mecz tak wysoko wygrany jak ten naszej kadry z Portoryko. W reprezentacji na pewno nie miałe¶, bo już sprawdziłem statystyki aż od debiutu Raula Lozano i wiem, że nikogo nie pognębili¶my tak bardzo co najmniej od 2005 roku.

- W klubie chyba też nie wygrałem aż tak wysoko. Tylko się cieszyć z takiego zwycięstwa. Widać, że potrafimy bardzo mocno przestraszyć rywala, bo pewno¶ć siebie od naszych siatkarzy emanuje. Miło widzieć strach w oczach przeciwników. Nasza kadra wykonała kawał dobrej roboty.

