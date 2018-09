Sztab polskiej kadry zdradza sposób na Portoryko. ?Zagramy bardziej ofensywnie?

Portoryko to „Kopciuszek” grupy D mistrzostw ¶wiata. Reprezentacja ta nie osi±gała do tej pory znacz±cych sukcesów na szczeblu międzynarodowym, a w swoim pierwszym meczu tegorocznego mundialu z Iranem przegrała gładko 0:3.

Największ± gwiazd± portorykańskiego składu jest znany w Polsce z gry w ZAKSIE Kędzierzyn-KoĽle Maurice Torres. W ¶rodę nie zagrał jednak na satysfakcjonuj±cym poziomie, zdobywaj±c 10 punktów, z czego tylko 7 z ataku (skuteczno¶ć ofensywy na poziomie 22 procent – 7/32).

Sara Kalisz: Przed wami teoretycznie najsłabszy przeciwnik w grupie D – Portoryko. Zespół ten potrafił jednak sprawić niespodziankę w 2014 roku, wygrywaj±c w krakowskiej grupie mistrzostw z faworyzowanymi Włochami. To oznacza, że w czwartek nie będzie tak łatwo, jak się wydaje?

Michał Mieszko Gogol: - Nastroje s± bardzo dobre, ponieważ zwycięstwa buduj± atmosferę. Pierwsze mecze często s± nerwowe i nie zawsze każda drużyna jest w stanie w nich pokazać swój pełny potencjał.

Co do Portoryko, to na pewno podejdziemy do tego rywala skoncentrowani, ponieważ to będzie kluczem do zwycięstwa. Cztery lata temu w grupie krakowskiej mistrzostw nasz czwartkowy rywal był sprawc± sporej niespodzianki, ale w tej chwili jest to zupełnie inna drużyna. W pierwszym meczu z Iranem przeciwnicy nie pokazali dobrej gry, więc tym bardziej będ± chcieli się zrehabilitować po porażce.

Musimy być czujni. Znamy system rozgrywek i wiemy, że jakakolwiek strata punktów wprowadza drużyny w ogromne problemy. Chcemy wygrać za trzy punkty i uda nam się to, je¶li zagramy na miarę naszego potencjału.

Największ± „armat±” Portoryko jest znany w Polsce Maurice Torres. W meczu z Iranem skończył jednak tylko 7 z 32 ataków. To też pokazuje specyfikę naszych rywali – będ±c pod ¶cian± wybieraj± najbardziej oczywiste rozwi±zania w ofensywie?

- Pierwszy mecz mu nie wyszedł, ale wszyscy wiemy, jak dużym potencjałem jest obdarzony. Czasami zawodnicy, którzy s± liderami swoich zespołów, następnego dnia po bolesnej porażce potrafi± zdobyć 25-30 punktów. Wiemy, że wzorem Persów musimy go zatrzymać. Jest to kluczowa postać w obozie rywala, więc po¶więcimy mu dużo uwagi.

Głównymi problemami naszej gry w meczu z Kub± było małe wykorzystanie ¶rodka i Bartosz Kurek, który szczególnie w trzecim secie decydował się na miękkie zagrania, a nie ryzyko w ataku. Co zmienicie, by wygrana z Portoryko przyszła łatwiej?

- Każdy przeciwnik jest inny, dlatego indywidualnie dobieramy nasz styl w zależno¶ci od meczu. Na pewno zagramy bardziej ofensywnie, a że przeciwnik będzie dysponował mniejsz± sił± rażenia niż Kuba, to może się okazać, że nasza liczba bloków będzie jeszcze wyższa. Portorykańczycy nie s± w stanie atakować tak wysoko, jak Kubańczycy, co pozwoli nam na otwarcie gry większ± liczb± stref.