Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski: Chciałbym spróbować walki w klatce

- Bardzo lubię sporty walki - powiedział kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski w rozmowie z portalem "Sportowe Fakty WP". Zaraz po tym, jak kolejny raz publicznie wyraził niechęć do piłki nożnej

- Chciałbym czegoś takiego [MMA - red.] spróbować. Jakie to są emocje, gdy zamykają cię w klatce z drugim człowiekiem - przyznał Kubiak. - Broń Boże się tam nie wpycham. Musiałbym najpierw sporo potrenować. Jednak dla samych emocji, żeby przekonać się, co czują ludzie stojąc naprzeciw siebie, a od reszty świata są oddzieleni stalową klatką, na pewno chciałbym spróbować - dodał.

Kubiak przyznał jednak, że na przygotowania do ewentualnej walki potrzebowałby zdecydowanie więcej niż rok. - No chyba, że w tym MMA dostawałbym na początku rywali na swoim poziomie. Wtedy to sprawa otwarta - zakończył wątek.

Kubiak wystąpił w środowym spotkaniu reprezentacji Polski z Kubą (3:1), pierwszym na mistrzostwach świata we Włoszech i Bułgarii. Drugie starcie zawodników Vitala Heynena już w czwartek. Biało-czerwoni zmierzą się z Portoryko. Początek meczu o 16:00, relacja LIVE w Sport.pl.

Więcej o mistrzostwach świata w siatkówce:

>> Polska wygrywa na otwarcie mundialu. Bułgaria i Iran również [SYTUACJA W GRUPIE]

>> Kurek lepszy niż ostatnio, Szalpuk najlepszy, Kubiak się obronił [OCENY]

>> Vital Heynen: Nie wiem, czy Bartosz Kurek jest w świetnej formie

>> Artur Szalpuk: Byłoby mi bardzo wstyd, gdybyśmy dostali bęcki