Kurek lepszy niż ostatnio, Szalpuk najlepszy, Kubiak się obronił [OCENY]

Zawodników oceniamy w szkolnej skali 1-6

Piotr Nowakowski: 5-

W ataku 5/7, do tego cztery punktowe bloki i niezła zagrywka. Jego floty bezpośrednio dały co prawda tylko jeden punkt, ale wiele razy odrzuciły Kubańczyków od siatki, dzięki czemu udawało się ich blokować albo bronić ich ataków i wyprowadzać kontry.

Bartosz Kurek: 4

W ataku wyraźnie lepszy niż przez większość trwającego sezonu. Do pewnego momentu nawet bardzo dobry, ale przez słabego trzeciego seta jego skuteczność wyraźnie spadła. W sumie 14/26 (54 proc.). Do tego trzy punkty blokiem. Szkoda, że bez asa serwisowego i generalnie bez większej krzywdy wyrządzanej rywalom z pola serwisowego.

Artur Szalpuk: 5-

W przyjęciu jeden błąd, ale tylko 10 proc. odbioru perfekcyjnego. W ataku dużo lepszym, najlepszy w zespole, bo skończył aż 16 z 27 piłek (59 proc.). Jeden punkt blokiem, dwa zagrywką, w sumie tych punktów 19 – najwięcej z Polaków. Z pewnością kolejny występ na miarę oczekiwań.

Fabian Drzyzga: 4-

Trochę za mało gry środkiem (Nowakowski i Kochanowski dostali w sumie tylko 13 piłek), było widać, że miewa problemy ze znalezieniem z nimi tempa. Ale generalnie poprawny. Dwa razy zapunktował blokiem.

Michał Kubiak: 4-

Z dziewięciu asów serwisów Kubańczycy aż pięć „zrobili” na naszym kapitanie. W ataku 11/25 (44 proc). Do tego dwa bloki. Najlepszy na zagrywce, serwował aż 27 razy (drugi wynik to 17 serwisów Szalpuka), zaliczył dwa asy. Brawo za to, że nawet kiedy jeden element ma gorszy, to zrekompensuje go innym.

Jakub Kochanowski: 3+

W ataku 3/6, do tego dwa punkty blokiem i bez asa serwisowego. W sumie mało obecny, co wynika też z faktu, że Drzyzga rzadko grał przez środek.

Paweł Zatorski: 3+

Nie przyjął jednej z dziewięciu zagrywek, które skierowali na niego rywale. Perfekcyjnych przyjęć miał 22 proc. W obronie nie poszalał, trudno przypomnieć sobie jego spektakularne akcje. Potrafi i powinien grać lepiej.

Pozostali grali za krótko, żeby ich ocenić albo nie grali wcale.

