Francja. Nastoletni rugbista zmarł po szarży rywala

kaviar100 godzinę temu

Ostatnio krzyczeli by boks zakazać potym jak brutalnie został znokautowany Kanadyjczyk przez Ukraińca. To może rugby też zakazać? I inne sporty które niosą ze sobą ryzyko zgonu. I zawód kierowcy bo w Polsce ginie co roku ok 200 kierowców w trakcie pracy.