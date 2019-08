Stracony sezon Realu. "Zidane nie ma czarodziejskiej różdżki":

Francuzi mieli interesować się sprowadzeniem Navasa od początku okna transferowego, ale w pierwszych tygodniach lipca Real Madryt domagał się za niego 20 milionów euro i nie udało się dojść do porozumienia. Teraz mówi się, że Kostarykanin odejdzie za darmo, a Królewskich zadowoli samo zrzucenie jego pensji z listy płac. Navas rocznie zarabia 5 milionów euro netto i klub nie chce płacić tak dużej sumy rezerwowemu bramkarzowi, którego kontrakt wygasa w 2021 roku.

Real Madryt nie potrzebuje dwóch tak dobrych bramkarzy

A hierarchia w drugim sezonie Zinedine’a Zidane’a tak ma właśnie wyglądać. Thibaut Courtois wygrał rywalizację i to on będzie numerem jeden. Odejście Kostarykanina jest też korzystne z perspektywy trenera, który długo nie mógł zdecydować się na kogo ostatecznie postawić i rotował bramkarzami w poszczególnych meczach. Paradoksalnie, posiadanie dwóch tak dobrych fachowców na tej pozycji mogłoby okazać się problematyczne. Francuski trener czuł, że rola rezerwowego nie wystarczyłaby Navasowi. A że jest mu wdzięczny za wygranie trzech pucharów Ligi Mistrzów, to nie robi problemów z jego odejściem.

PSG szukało bramkarza po odejściu Gianlugiego Buffona, by do Alphonse Areoli dołączył jeszcze jeden doświadczony bramkarz. Ich priorytetem był Gianluigi Donnarumma, ale Milan miał zbyt wygórowane oczekiwania. A Navas jawi im się jako okazja – za darmo mogą bowiem sprowadzić bramkarza, który zdobył z Realem najważniejsze trofea, ma dopiero 32 lata, wciąż może bronić na bardzo wysokim poziomie i ma tak cenne doświadczenie.

Real nie zapomina o Neymarze

„Marca” podkreśla, że Real zgadzając się na darmowe odejście Navasa idzie na rękę PSG, by później wykorzystać doskonałe relacje przy transferze Neymara. Królewscy wciąż mają być zainteresowani jego sprowadzeniem, ale na razie spokojnie obserwują działania Barcelony.



Jeśli transfer Navasa dojdzie do skutku, to Real prawdopodobnie sięgnie po Pepe Reinę lub Danijela Subsicia i to któryś z nich będzie rezerowym w tym sezonie. Tutaj – podobnie jak w PSG – najważniejsze będzie doświadczenie zmiennika podstawowego bramkarza.

Navas przeszedł do Realu latem 2014 roku. Od tego czasu zagrał w 162 meczach i zachował 52 czyste konta.

