Miało to wyglądać tak: Barcelona dostała od Bayernu informację, że Gareth Bale w ciągu kilku godzin podpisze z nimi kontrakt. Zaproponowała im Coutinho, byle tylko wycofali się z kupna Walijczyka. Udało się. Bale wciąż jest w Madrycie i dopóki tam pozostanie, Real nie ruszy po Neymara. Tak przynajmniej przewidują w Barcelonie.

Barcelona zablokowała Real Madryt. Gareth Bale nie zmienił klubu

Kluczowe było to, że Bayern wolał sprowadzić do siebie Coutinho więc gdy Barcelona sama wyszła z propozycją takiego transferu, szybko udało się dopiąć szczegóły. Dlaczego jednak Katalończykom aż tak zależało na zablokowaniu transferu Garetha Bale’a? Bo hiszpańskie media od dobrych kilku miesięcy donoszą, że Zinedine Zidane chce się go pozbyć, a pieniądze zarobione na jego sprzedaży i zaoszczędzone na bardzo wysokiej pensji przeznaczy na kolejne wzmocnienia. Tym najważniejszym dla Florentino Pereza miałby być Neymar, o którego starał się już kilkukrotnie.

Barcelonie na Brazylijczyku zależy nie mniej, ale im dłużej będą trwały negocjacje z PSG, tym cena może być niższa, bo Francuzi znajdą się w końcu pod ścianą. I dlatego sytuacja, w której Barca jest jedynym negocjującym jest dla niej wybitnie korzystna. Gdyby do stołu dosiadł się Perez z pieniędzmi ze sprzedaży Bale’a, mogłoby się wszystko skomplikować. "Sport" podsumowuje, że oddanie Coutinho do Bayernu może okazać się kluczowe w sprowadzeniu Neymara.

