Włoscy dziennikarze wciąż są przekonani, że Milik odejdzie tego lata z Napoli. Nie zmienia się ich narracja, zmieniają się tylko kluby, które mają być zainteresowane jego kupnem. W ostatnich dniach najgłośniej mówiło się o Realu Betis, ale klub z Sevilli doszedł do porozumienia z Espanyolem w sprawie Borjy Iglesiasa, który ma kosztować 28 milionów euro. Tę informację w środę podał „AS”, a już w czwartek Włosi informują o nowym kierunku dla Polaka. Ma być częścią wielkiej wymiany na linii: Inter – Napoli – Roma.

Arkadiusz Milik trafi do Romy?

Powodzenie tej operacji sprowadza się do Mauro Icardiego, który został wypchnięty przez Antonio Conte poza drużynę i w klubie wszyscy są pogodzeni z jego odejściem. Zainteresowany Argentyńczykiem ma być Juventus, ale do tego transferu nie chcą dopuścić w Neapolu i Rzymie.

Według "Corriere dello Sport" w ostatnich dniach okna transferowego Napoli ma złożyć ofertę za Icardiego, a Inter z ulgą sprzedać go na południe, żeby dodatkowo nie wzmacniać i tak silnego Juventusu. Jeśli to by się udało, to w Napoli zabrakłoby miejsca dla Arkadiusza Milika. Z łatwością znalazłby je w Romie. Dlaczego? Bo ta wcześniej sprzedałaby Edina Dżeko do Interu, żeby uzupełnił skład po odejściu Icardiego.

Zdaniem włoskiego dziennika, takie rozwiązanie ma to zadowalać każdą ze stron. Poza Juventusem oczywiście, bo on zostałby bez nowego napastnika, co w przypadku możliwego odejścia Mario Mandżukicia do Bayernu, może stanowić problem. Ale o to w tej koalicji chodzi.



