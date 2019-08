W piątek Sao Paulo FC poinformowało, że doszedł do porozumienia z Danim Alvesem, a już dzień później ogłosił transfer Juanfrana, który przez ostatnie osiem lat grał w Atletico Madryt. Dla 34-letniego Hiszpana będzie to pierwszy zagraniczny klub w karierze. Zanim dołączył do Rojiblancos, grał w Osasunie i Espanyolu, ale największe sukcesy odniósł trenowany przez Diego Simeone. Wygrał m.in. mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, dwa razy Ligę Europy i Superpuchar Europy. W reprezentacji zagrał w 22 spotkaniach.

Dani Alves i Juanfran w jednym klubie. Znajdzie się miejsce dla obu

Z brazylijskim klubem podpisał 18-miesięczny kontrakt, obowiązujący do grudnia 2020 roku. – Urodziłem się i wychowałem w Hiszpanii, ale marzyłem o tym, by pewnego dnia zagrać w Brazylii – mówił na konferencji prasowej. W nowym klubie wciąż ma występować na prawej obronie, natomiast Dani Alves prawdopodobnie zostanie przesunięty na skrzydło lub do środka pola, jak często w ostatnim sezonie w PSG. Cuca, trener San Paulo, nie chce rezygnować i sadzać na ławce żadnej nowej gwiazdy.