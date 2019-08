Kupienie przynajmniej jednego z nich wygląda o tyle realnie, że w środku pola Barcelony po transferze Frenkiego de Jonga zrobiło się bardzo tłoczno. W kadrze jest aż siedmiu środkowych pomocników: Sergio Busquets, Arthur, Rafinha, Carles Alena, Vidal, Rakitić i wspomniany Holender. Odwrotnie jest w Interze, z którego odszedł Radja Nainggolan, a klub liczy się też ze stratą Joao Mario i Borji Valero. Sprowadzenie nowego środkowego pomocnika staje się koniecznością.

Inter Mediolan wzmocni środek pola zawodnikami Barcelony?

Na razie działania Nerazzurrich na rynku transferowym blokuje niepewna sytuacja Mauro Icardiego, ponieważ wciąż nie wiadomo czy zostanie w klubie, czy jednak odejdzie, a wtedy pieniądze z jego sprzedaży będzie można przeznaczyć na dalsze wzmocnienia. Antonio Conte chciałby wzmocnić środek pola. Najlepiej – Rakiticiem i Vidalem lub przynajmniej jednym z nich. Od początku pracy w Mediolanie środek pola wydał się Włochowi najsłabiej obsadzoną formacją. Dlatego też nalegał na sprowadzenie Nicolo Barelli i Stefano Sensiego, a teraz chciałby jeszcze wykorzystać sytuację w jakiej znaleźli się pomocnicy Barcelony. Katalońskie media są przekonane, że jeśli Barca otrzyma dobrą ofertę, to nie będzie robiła im problemu z odejściem.

Świadczą o tym słowa Ernesto Valverde. - Nie wiem czy Rakitić z nami zostanie - powiedział "Marce" kilkanaście dni temu. Sam Chorwat przyznaje, że chociaż chciałby zostać w Barcelonie kolejny rok, to jest otwarty na oferty innych klubów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Rakitić podpadł kibicom i władzom Barcy, gdy dzień po odpadnięciu z Ligi Mistrzów wyjechał do Sewilli na festiwal flamenco. Nikomu nie spodobały się jego zdjęcia, na których pozuje uśmiechnięty od ucha do ucha.

Jeśli razem z Vidalem zostaną na Camp Nou, to prawdopodobnie przez większość sezonu będą siedzieć na ławce. W Interze natomiast z miejsca staliby się liderami zespołu. Portal „Sport Mediaset” podaje, że Conte przekonuje ich jakość, ale też doświadczenie i osobowość. Vidal przez cztery lata grał na włoskich boiskach w Juventusie, natomiast Rakitić spotkałby w szatni Interu rodaków – Ivana Perisicia i Marcelo Brozovicia. To Perisić ma przekonywać go do tego transferu.

Chorwat dołączył do FC Barcelony w 2014 i z marszu stał się podstawowym zawodnikiem drugiej linii. Rozegrał w sumie 268 spotkań, w których strzelił 35 goli