Mateusz Klich znalazł się w kręgu zainteresowań Burnley, które w najbliższym czasie może złożyć ofertę transferową - pisze "The Sun". "Daily Mirror" z kolei informuje, że nie tylko Klich, ale też Bailey Peacock-Farrell, bramkarz Leeds United, miałby trafić do 15. drużyny Premier League poprzedniego sezonu. Że obu piłkarzy w zespole chętnie widziałby menedżer Sean Dyche.

REKLAMA

Ostatni moment, by zarobić na Klichu

"The Sun" spekuluje, że jeśli Burnley zaproponuje satysfakcjonującą kwotę za Klicha, Leeds ją zaakceptuje. Tym bardziej że to może być ostatni moment, by na nim zarobić, bo kontrakt ważny jest jeszcze przez rok. W sezonie 2018/2019 niewiele zabrakło, by Leeds awansowało do Premier League. Ostatecznie zespół Klicha w półfinale barażu przegrał u siebie 2:4 z Derby County.