Pierwsze kroki na zawodowych boiskach Rooney stawiał w drużynie Evertonu, skąd odszedł w 2004 roku do Manchesteru United. Po 13 latach spędzonych w zespole "Czerwonych Diabłów" wrócił na Goodison Park.

Jego aktualny kontrakt z "The Toffees" obowiązuje do czerwca 2019 roku, ale najprawdopodobniej nie zostanie wypełniony. Piłkarz ma się bowiem przenieść do amerykańskiej MLS, a konkretnie DC United. Czekają go tam testy medyczne, a następnie - według ustaleń mediów - podpisze dwuletnią umowę.

Co ciekawe, po zakończeniu kariery w barwach DC United 32-latek ma wrócić do Evertonu. Zgodnie ze spekulacjami obejmie wówczas funkcję trenera pierwszego zespołu.

Rooney zagrał w zeszłym sezonie Premier League 31 spotkań. Strzelił dziesięć goli i zanotował dwie asysty. Everton zakończył rozgrywki na 8. miejscu, niedającym udziału w europejskich pucharach.

