Grzegorz Krychowiak do PSG trafił w 2016 roku, tuż po Euro we Francji. Władze paryskiego zespołu pokładały w nim wówczas duże nadzieje, które dość szybko przerodziły się w rozczarowanie. Piłkarz sprowadzony za 35 mln euro w pierwszym sezonie w PSG rozegrał zaledwie 19 spotkań. W kolejnym przebywał już natomiast na wypożyczeniu w West Bromwich Albion, a teraz na takiej samej zasadzie gra w Lokomotiwie Moskwa, choć ze względu na klauzulę w kontrakcie wiadomo już, że rosyjski klub z Paryża go wykupi.

Mimo że Krychowiak we Francji tak naprawdę nie otrzymał zbyt wielu szans na pokazanie swojego potencjału, francuskie media regularnie przypominają o tym, że był on jednym z największych transferowych niewypałów PSG w ostatnich latach. Teraz zrobili to dziennikarze "Le Parisien", którzy przygotowali zestawienie najgorszych zawodników, którzy trafili do paryskiego zespołu pod rządami katarskich właścicieli (od 2011 roku). Na liście znalazł się Krychowiak. Jak pisze francuski dziennik: "Jeden z najgorszych wyborów Paris Saint-Germain". Poza nim w zestawieniu znaleźli się m.in. Jese Rodriguez, Erix Maxim Choupo-Moting, Hatem Ben Arfa czy Lassana Diarra. Co ciekawe, w zestawieniu znalazł się także David Beckham (Anglik trafił do klubu w lipcu 2013 roku, ale po rozegraniu 10 meczów zdecydował się zakończyć karierę).