Łukasz Fabiański (West Ham United)

5 – w tylu meczach Łukasz Fabiański w tym sezonie był – zdaniem angielskich mediów – najlepszym zawodnikiem West Ham United. Reprezentant Polski kolejny raz z bardzo dobrej strony zaprezentował się w niedzielnym spotkaniu z Chelsea (0:0), w którym ogólnie został wybrany na najlepszego piłkarza na boisku. Polak zachował czyste konto, pierwsze w tym sezonie.

Kamil Glik (AS Monaco)

W 6. kolejce Ligue AS Monaco zremisowało na własnym boisku z Nimes Olympique. Piłkarze z Księstwa zaprezentowali się z bardzo słabej strony. Słabo zagrał także Kamil Glik, który zawinił przy stracie bramki.

Reprezentant Polski zaspał w polu karnym, kiedy w 19. minucie Antonin Bobichon dośrodkował w pole karne, gdzie najlepiej odnalazł się Antony Briancon, który pewnym strzałem pokonał bramkarza Monaco.

W najciekawszym sobotnim spotkaniu w Bundeslidze sensacji nie było. Schalke, które przegrało dotychczasowe trzy mecze nie miało szans z Bayernem, który zaliczył czwartą wygraną z rzędu.

Mistrzowie Niemiec prowadzenie objęli już w 8. minucie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Joshuy Kimmicha gola głową strzelił James Rodriguez. Drugą bramkę monachijczycy zdobyli po przerwie. Konkretnie zrobił to Robert Lewandowski, który pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Jamesie.

Bartosz Bereszyński (Sampdoria)

Inter Mediolan pokonał na wyjeździe Sampdorię (1:0). W spotkaniu wystąpiło dwóch Polaków, w tym właśnie Bereszyński, który za swoją grę był bardzo chwalony. - Był bardzo dobry. Trudno go ograć w defensywie. W dodatku wspomaga zespół w ofensywie, często dośrodkowuje. To jeden z najlepszych prawych obrońców w Sampdorii w ciągu ostatnich pięciu, dziesięciu lat - powiedział w rozmowie z Łukaszem Godlewskim ze Sport.pl Marco Pagano, dziennikarz SampNews24, włoskiego portalu poświęconego Sampdorii.

Karol Linetty (Sampdoria)

Sampdoria Genua przegrała z Interem Mediolan 0:1 w meczu 5. kolejki włoskiej Serie A. Bardzo surowo za występ w tym meczu oceniony został reprezentant Polski Karol Linetty.

"La Gazzetta dello Sport" oceniła występ Linettego na pięć w dziesięciostopniowej skali. Gorszą ocenę od reprezentanta Polski wystawiono jedynie Urugwajczykowi Gastonowi Ramirezowi.

Piotr Zieliński (Napoli)

Napoli pokonało na wyjeździe Torino 3:1 w meczu 5. kolejki włoskiej Serie A. Swój udział w wygranej neapolitańczyków miał Piotr Zieliński. Cały mecz z ławki rezerwowych obejrzał natomiast Arkadiusz Milik, co miało miejsce po raz pierwszy w tym sezonie ligowym.

Zieliński pojawił się na placu gry w 54. minucie, a kilka chwil później swoim świetnym podaniem do Jose Callejona rozpoczął akcję bramkową. Hiszpan co prawda uderzył w słupek, ale poprawka Insigne trafiła już do celu.

24-latek ożywił grę neapolitańczyków, zaliczył trzy kluczowe podania, ale w końcówce był już mniej aktywny.

Serie A. Torino - Napoli. Zieliński wszedł z ławki i pomógł rozstrzygnąć mecz [ELEVEN SPORTS]

Krzysztof Piątek (Genoa)

Piątą bramkę w czwartym występie w Serie A zdobył Krzysztof Piątek. Napastnik Genoi tym razem pokonał bramkarza Lazio. Jego drużyna przegrała jednak aż 1:4.

Krzysztof Piątek na listę strzelców wpisał się zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania. Polak wykorzystał akcję zmiennika - Cristiana Kouame - oraz błąd środkowego obrońcy Lazio - Francesco Acerbiego. 23-latek nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem z bliska Thomasa Strakoshy. Było to trafienie na 1:2.

Dla Piątka to już piąte trafienie w czwartym występie w Serie A. Co ciekawe, ostatnim zawodnikiem w lidze włoskiej, który w swoich pierwszych czterech meczach strzelił pięć goli, był legendarny napastnik Milanu - Andrij Szewczenko.

Kamil Wilczek (Broendby)

Kamil Wilczek zaliczył kapitalny start sezonu w duńskim Broendby. Tym razem polski napastnik strzelił dwa gola dla swojego zespołu, ale jego klub nie był w stanie wygrać z Aarhusem.

Wilczek jest w świetnej formie na początku sezonu. Polak strzelił w niedzielę gole numer siedem i osiem w lidze, a potrzebował na to zaledwie dziesięciu kolejek.

30-latek obecnie jest liderem strzelców duńskiej Superligi.

Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb)

W miniony weekend świetnie zaprezentował się również Damian Kądzior. Reprezentant Polski, grający w Dinamie Zagrzeb, strzelił gola i zaliczył dwie asysty w spotkaniu z Interem Zapresić (5:3). Były zawodnik Górnika Zabrze przebywał na boisku pełne 90 minut. Po transferze do Chorwacji Kądzior zdążył rozegrać do tej pory jedenaście spotkań.

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów)

Gola w miniony weekend strzelił również Tomasz Kędziora. Polski obrońca wpisał się na listę strzelców w wygranym przez Dynamo Kijów meczu z Desną Czernihów (4:0).

24-latek gola strzelił w 74. minucie meczu. Reprezentant Polski podłączył się do akcji ofensywnej swojego zespołu, przyjął piłkę w polu karnym i błyskawicznie zdecydował się na uderzenie. Bramkarz obronił jego strzał, następnie dobitkę, ale z kolejną próbą Polaka już sobie nie poradził.

To drugi gol Kędziory w tym sezonie. Wcześniej boczny obrońca zdobył bramkę w meczu z Ajaksem Amsterdam (1:3), rozgrywanym w ramach eliminacji Ligi Mistrzów.

Łukasz Skorupski (Bologna)

W niedzielę Bologna niespodziewanie pokonała 2:0 Romę. Świetnie w barwach klubu z Bolonii zaprezentował się Łukasz Skorupski, którego dziennikarze "La Gazetta dello Sport" wybrali najlepszym piłkarzem meczu. "Wszystkimi swoimi paradami utrzymywał zespół przy życziu" - czytamy na łamach "LGdS".

Bartosz Salamon (Frosinone)

W weekend dobrze zaprezentował się również Bartosz Salamon. Jego Frosinone przegrało co prawda z Juventusem (0:2), ale on sam był chwalony za swoją grę. Zdaniem włoskich dziennikarzy był najlepszym piłkarzem w swoim zespole. "Wyglądał jak żeglarz, który heroicznie wybiera wodę z pokładu łodzi ratując ją przed zatonięciem" - napisała "LGdS". Salamon swoimi ostatnim występami pokazuje, że zasługuje na powołanie i powrót do reprezentacji Polski.

Mariusz Stępiński (Chievo Werona)

Najlepszy, ale już nie na całym boisku, a w swojej drużynie, był także Mariusz Stępiński. Polski napastnik rozegrał 90 minut w meczu z Udinese (0:2). Bramki co prawda nie zdobył, ale i tak był chwalony za swoje próby i to, że dwukrotnie był bliski strzelenia gola.