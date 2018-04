Piotr Zieliński na celowniku Liverpoolu

To nie pierwszy raz, kiedy Liverpool interesuje się polskim pomocnikiem. Zaraz po Euro 2016 wydawało się, że lada chwila Zieliński podpisze kontrakt z klubem z Anfield. Podczas nagrania do "Turbokozaka" reprezentant Polski otrzymał nawet koszulkę Liverpoolu ze swoim nazwiskiem. Ostatecznie były zawodnik Udinese podpisał kontrakt z SSC Napoli.

Niepowodzenie przed kilkoma laty nie zniechęciło działaczy "The Reds" do obecnie blisko 24-letniego zawodnika i zdaniem "Tuttomercatoweb" władze tego angielskiego klubu dalej chcą podpisać kontrakt z Zielińskim. Co więcej, nie odstrasza ich kwota odstępnego jaka jest wpisana do umowy Polaka z Napoli. Wynosi ona 70 milionów euro.

Być może zainteresowanie ze strony Liverpoolu było przyczyną pojawienia się przed kilkoma dniami informacji, jakoby wicemistrzowie Włoch chcieli przedłużyć umowę z Zielińskim. Przypomnijmy, że kontrakt miałby obowiązywać do 2022 roku, Polak otrzymałby podwyżkę, a i w dokumencie znalazłaby się znacznie wyższa kwota odstępnego, tak aby zniechęcić potencjalnych chętnych do zakupu Zielińskiego.

W Napoli kadrowicz Adama Nawałki jest uważany za naturalnego następcę Marka Hamsika. Mimo, że w obecnym sezonie Zieliński często przegrywa walkę o miejsce w składzie z Allanem, to i tak działacze Napoli chcą koniecznie przedłużyć kontrakt z Polakiem.

W bieżącym sezonie Zieliński (licząc wszystkie rozgrywki) zagrał w 41 spotkaniach Napoli, ale tylko 14 z nich zaczął w podstawowym składzie. Zdobył 8 bramek i zaliczył 2 asysty. Portal "Transfermarkt" wycenia Polaka na 25 miliona euro.