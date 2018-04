Legia osłabiona przed meczem z Zagłębiem Lubin

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Piotra Kamienieckiego z legia.net, Romeo Jozak nie będzie mógł skorzystać z usług Krzysztofa Mączyńskiego w meczu z Zagłębiem Lubin.

Reprezentant Polski opuścił boisko w 68 minucie meczu z Pogonią, kiedy to zmienił go Michał Kucharczyk. Jak okazało się po spotkaniu zmiana nie była podyktowana względami taktycznymi, a kontuzją jakiej nabawił się Mączyński. Zawodnik przeszedł badania, które wykazały skręcenie w kolanie. Do treningów z całym zespołem na wrócić dopiero w przyszłym tygodniu.

Innym kontuzjowanym zawodnikiem jest Eduardo da Silva. Piłkarz zmienił Jarosława Niezgodę w 78 minucie meczu z Pogonią, jednak jeszcze przed końcem spotkania opuścił murawę. Chorwat próbował uderzyć piłkę zza pola karnego, jednak nie trafił czysto w futbolówkę, która poleciała w trybuny, a sam zawodnik wyraźnie utykał, kiedy przebywał jeszcze na boisku i próbował rozejść kontuzję.

Badania wykazały uraz mięśnia dwugłowego. Nie jest to poważna kontuzja. Najprawdopodobniej w czwartek wróci do zajęć z całym zespołem i zacznie mecz z Zagłębiem na ławce rezerwowych.

Cały czas na problemy z mięśniem przywodziciela narzeka Miroslav Radović. Serb doznał kontuzji półtorej tygodnia temu podczas spotkania z Arką Gdynia (1:0) i jego występ w sobotę stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania.