KUBA ATYS

Bartosz Kapustka doznał kontuzji kolana, która wykluczy go z gry na co najmniej miesiąc. W poniedziałek piłkarz grający w OH Leuven przejdzie szczegółowe badania. Wtedy powinno być jasne czy reprezentant Polski będzie w stanie zagrać w czerwcowych mistrzostwach Europy do lat 21.

REKLAMA