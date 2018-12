18-letni Diego Lainez reprezentuje obecnie barwy meksykańskiej drużyny Club America. Mimo młodego wieku, skrzydłowy jest jednym z filarów zespołu ze stolicy Meksyku, który w poniedziałek sięgnął po mistrzostwo kraju. W finałowym dwumeczu Club America okazała się lepsza od ekipy Cruz Azul, wygrywając na wyjeździe 2:0, a u siebie remisując 0:0. Lainez błysnął szczególnie w półfinale przeciwko Pumas UNAM, w którym zdobył dwie bramki.

Ajax Amsterdam obserwuje Diego Laineza

Jak podkreślają meksykańscy dziennikarze zajmujący się piłką nożną, dawno już w rodzimych rozgrywkach nie widzieli zawodnika tak młodego, który byłby już gotowy do wyjazdu do silniejszych lig europejskich. Jego transfer wydaje się być tylko kwestią czasu. Wie o tym także jego klub. - Lainez jest bliski odejścia i nie będziemy mu w tym przeszkadzać - miał powiedzieć dyrektor sportowy Club America Santiago Banos. Sam zainteresowany również przekonywał niedawno na antenie Radia Marca Claro, że przenosiny do Europy to "jego marzenie z dzieciństwa, którego nie może się doczekać".

18-latkiem interesuję się już podobno Ajax Amsterdam. Holendrzy zdają sobie sprawę ze skali talentu, jaka drzemie w młodym Meksykanie i zamierzają pozyskać go jak najszybciej. Tym bardziej, że inny rodak Laineza - 23-letni Hirving Lozano - już od roku występuje w PSV Eindhoven i radzi sobie bardzo przyzwoicie. Tylko w tym sezonie w 26 spotkaniach Lozano strzelił już 14 goli i zanotował osiem asyst. Kibice z Meksyku mają nadzieję, że Lainez pójdzie w ślady snajpera PSV, a nie Raula Jimeneza czy Diego Reyesa, który rozczarowali odpowiednio w Atletico Madryt i FC Porto.

Diego Lainez nazywany jest "meksykańskim Messim"

Lainez nazywany jest w ojczyźnie "meksykańskim Messim" ze względu na różnorakie podobieństwa do Argentyńczyka. Łączy ich bowiem nie tylko duża kreatywność na boisku, ale i podobny wzrost i lewonożność. - Naprawdę identyfikuję się z Messim. Bardzo podoba mi się jego styl gry, staram się uczyć od niego i robić niektóre rzeczy, które on robi - powiedział młody Meksykanin w 2016 roku w rozmowie z Goal.com. Argentyński gwiazdor Barcelony od lat jest wzorem dla setek młodych piłkarzy wychowujących się w Ameryce Południowej, ale w przypadku Laineza to podobno coś więcej niż inspiracja.

18-latek zdążył już zadebiutować w dorosłej reprezentacji Meksyku, w której zagrał do tej pory dwa spotkania. W meczach z Urugwajem i Stanami Zjednoczonymi błysnął kilkoma ciekawymi akcjami i pokazał, że drzemią w nim ogromne możliwości.