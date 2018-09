Przybyłko pozostawał bez klubu od lipca bieżącego roku. Wówczas skończył mu się bowiem jego kontrakt z 1.FC Kaiserslautern, w barwach którego występował od 2015 roku. Latem 25-latek negocjował podpisanie umowy z Koroną Kielce, ale ostatecznie temat transferu upadł. Zawodnik był również testowany przez 1. FC Magdeburg, a także Sunderland.

Od kilkunastu dni były młodzieżowy reprezentant Polski przebywał w Filadelfii, gdzie trenował z miejscowym zespołem Philadelphia Union, grającym w najwyższej klasie rozgrywkowej w Stanach Zjednoczonych. Postawę napastnika chwalił m.in. Jim Curtin, trener drużyny z MLS. - Dobrze radził sobie podczas testów - mówił szkoleniowiec.

Jak się okazało, Przybyłko podczas testów radził sobie na tyle dobrze, że władze klubu zaoferowały mu kontrakt. Na razie umowa będzie obowiązywać tylko do końca 2018 roku, ale będzie zawierała możliwość przedłużenia jej o kolejny rok.

- Jestem bardzo szczęśliwy, bo trafiłem do świetnego zespołu. Wszyscy są tutaj przyjaźnie nastawieni. To mój pierwszy raz w Ameryce, ale jestem pod wrażeniem zawodników i jakości klubu. Moim pierwszym wrażeniem było to, że wszystko jest tu wielkie, niesamowicie przygotowane, stadion, boiska treningowe, warunki. To coś zupełnie innego niż to, z czym spotykałem się w ostatnich latach w 2. lidze niemieckiej - powiedział Przybyłko po podpisaniu umowy z nowym klubem.

