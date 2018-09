O celach i planach transferowych Beckhama informuje brytyjski "The Sun". Dziennik twierdzi, że były reprezentant Anglii będzie chciał sprowadzić do swojego klubu wiele gwiazd, m.in. Leo Messiego. "Wszystko wskazuje na to, że będzie mu w stanie zapewnić wysoką pensję. Wątpliwe, żeby Messi po Barcelonie zdecydował się na grę dla innego europejskiego klubu, więc transfer do USA miałby sens" - uważają angielscy dziennikarze.

Przypomnijmy, że informację o tym, kiedy Inter Miami wystartuje w rozgrywkach MLS, Beckham i jego współpracownicy podali zaledwie kilkanaście dni temu, publikując jednocześnie logo nowego klubu, które będzie nawiązywało do symboli Miami.

Zdaniem brytyjskich i amerykańskich mediów, poza Messim Beckham chce sprowadzić także inne wielkie gwiazdy, m.in. Jamesa Rodrigueza z Bayernu Monachium, Radamela Falcao z AS Monaco, czy Wayne'a Rooney'a, który już teraz gra w MLS, występując w D.C. United. Trenerem Interu mógłby natomiast zostać Zinedine Zidane.

