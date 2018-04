MLS. Zlatan Ibrahimović lepszy niż Nemanja Nikolić. Szwed zapewnił zwycięstwo Galaxy

Jedyny gol meczu padł w 45. minucie po dośrodkowaniu Ashleya Cole'a. Zlatan wykorzystując swój wzrost pewną "główką" pokonał Richarda Sancheza.

Szwed przebywał na boisku do 80. minuty. W Chicago zanotował swój trzeci występ w MLS. W sumie Ibrahimović spędził na amerykańskich boiskach tylko 127 minut, co znaczy, że średnio zdobywa gola co 42 minuty.

Nikolić jest lepszy o jednego gola, ale on zagrał w już pięciu meczach, we wszystkich od pierwszej do ostatniej minuty, co daje mu 450 minut gry, a więc trafienie średnio raz na 113 minut.

Pojedynek Nikolic - Ibrahimovic był ciekawy dla polskich kibiców, ale wydarzeniem meczu było spotkanie Zlatana z innym zawodnikiem. Chodzi o Bastiana Schweinsteigera. Niemiec z Chicago przez dwa lata - w roku 2016 i 2017 - był klubowym kolegą Szweda z Manchesteru United.