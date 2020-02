Latem 2012 roku AC Milan w wyniku kłopotów finansowych Silvio Berlusconiego, ówczesnego właściciela klubu, był zmuszony do sprzedaży Thiago Silvy, choć Brazylijczyk był kluczowym obrońcą zespołu. Paris Saint Germain zapłaciło wówczas Milanowi 42 miliony euro. Od tego czasu stoper stał się fundamentalnym zawodnikiem PSG, z którym zdobył m.in. sześć mistrzostw Francji.

Latem wygasa umowa 35-latka z paryskim klubem. Jak donosi portal parisunited.fr, Thiago Silva zażądał przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale Leonardo, dyrektor sportowy klubu, nie chce się na to zgodzić. Wszystko wskazuje na to, że Silva opuści PSG. Według francuskiego portalu głównym kandydatem do pozyskania Brazylijczyka jest Milan.

W tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, Brazylijczyk rozegrał 28 spotkań, strzelił gola i zanotował też jedną asystę.