Angel Di Maria udzielił wywiadu klubowej stronie PSG. - Jestem tu już pięć lat. To świetny czas. Dla mnie, ale też dla mojej rodziny, która jest zadowolona życia w Paryżu. Od dłuższego czasu myślę o tym, by właśnie w PSG zakończyć swoją karierę - zdradził 31-latek, którego kontrakt z paryskim klubem ważny jest do czerwca 2021 roku.

Di Maria wskazał klub, w którym nigdy nie zagra

Di Maria zapytany został też o klub, w którym nigdy nie zdecydowałby się zagrać. - Olympique Marsylia. Nigdy nie założyłbym koszulki tego klubu. To po prostu niemożliwe. Jestem częścią historii PSG. Po tylu latach spędzonych w Paryżu nie wyobrażam sobie, że mógłbym przejść na drugą stronę - dodał.

Argentyńczyk w tym sezonie zagrał w 31 spotkaniach. Zdobył 11 bramek, zaliczył 16 asyst. PSG po 23 kolejkach jest liderem Ligue 1. Ma 12 punktów przewagi właśnie nad Olympique Marsylia.